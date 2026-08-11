Стали известны итоги четвертого «ИТ-Пикника» от Т-Банка в «Коломенском»

В музее-заповеднике «Коломенское» 8 августа в четвертый раз прошел «ИТ-Пикник» — фестиваль для ИТ-сообщества от Т-Банка. Его участниками стали 30 тысяч человек — разработчики, инженеры, аналитики, дизайнеры, проджект- и продакт-менеджеры и другие ИТ-специалисты, а также их друзья и семьи.

В программу фестиваля вошли лекции и мастер-классы, стенды и интерактивы от ИТ-партнеров, спортивные, игровые и творческие активности для взрослых и детей, а также музыкальная программа.

Лекционная программа состояла из восьми тематических треков: «Инженерная продуктивность», «Бигтех в каске», «Генеративный ИИ», «От данных к решениям», «Продукты от и до», «Кибербезопасность», «Научпоп» и «Образование».

На лекториях выступили эксперты из Т-Банка, Яндекса, Сбера, Норникеля, VK Tech, МФТИ и других компаний и образовательных организаций. Они рассказали о работе с генеративным ИИ по мере роста бизнеса, применении ИИ-агентов для защиты банков от атак и подходах к оценке влияния искусственного интеллекта на разработку.

Научно-популярный трек был посвящен темам за пределами ИТ. Биоинформатик Михаил Гельфанд рассказал о древней ДНК и эволюции человека, а преподаватель Анастасия Четверикова — о влиянии искусства на мозг и эмоции. В образовательном треке участники также решали математические задачи на скорость.

На ИТ-Пикнике работали зоны ИТ-партнеров. В этом году в них приняли участие Т-Банк, Ozon Tech, MTS Web Services, Okko и Норникель.

Компании представили свои технологии и разработки, провели воркшопы и подготовили интерактивные активности. Гости могли сразиться с ИИ-шахматистом, узнать о робототехнике и обучении роботов-гуманоидов, найти спрятанные части кода с помощью металлодетектора и проследить, как за 20 лет Т-Банк прошел путь от классического банка до технологической компании с собственными инженерными платформами и ИИ-центром.

Свои зоны на фестивале также представили Ситилинк, Самолет и Авто.ру. Гости могли пройти шуточное «техобслуживание», поуправлять радиоуправляемой техникой и попробовать себя в роли машиниста башенного крана, а также угадать стоимость и определить марку автомобиля по звуку.

Для гостей работали спортивные, игровые и творческие зоны. На фестивале можно было заняться хатха-йогой и практиками расслабления вместе с Organic People, попробовать пилатес, бокс и акробатику на занятиях от Фитмост, сыграть в настольный теннис и сделать растяжку. В игровых зонах проходили настольные игры, а Музей советских игровых автоматов привез на ИТ-Пикник аркады и игровые приставки.

В зоне Rep Chess проходили шахматные турниры и быстрые батлы, а также шахматный дейтинг. Участники могли сыграть партию за кастомными досками и познакомиться друг с другом, а начать разговор помогали карточки с вопросами.

На фестивале также работали творческие и лаунж-зоны. Гости могли попробовать музыкальные инструменты, принять участие в мастер-классах или расположиться на траве. В гастропространстве ВкусВилла работали бургерная, салат-бар, бар с напитками и смузи и детская станция, а готовые корзины можно было взять с собой и устроить пикник на траве.

Отдельную программу подготовили для детей и подростков. Юные гости участвовали в мастер-классах по программированию, робототехнике и 3D-моделированию, проводили научные опыты и знакомились с астрономией. Среди активностей были летающие акулы, которыми можно было управлять силой мысли.

Дети также управляли роборуками, играли в робофутбол, участвовали в робогонках и исследовали VR-мир. На научных занятиях они изучали растения под микроскопом, работали с образцами костей и экспериментировали с веществами, меняющими цвет. В зоне «Смешарики сквозь вселенные» проходили мастер-классы и работал аквагрим.

Музыка на ИТ-Пикнике звучала весь день. На главной сцене выступили IOWA, Cream Soda, мартин, Pompeya и Сова. Завершил музыкальную программу LAB Антона Беляева — музыкальное шоу, в котором известные артисты исполняют популярные песни в новых аранжировках в сопровождении оркестра и хора.

Второй год подряд на ИТ-Пикнике прошел музыкальный ИТ-Квартирник, где группы из команд разработчиков, аналитиков и инженеров исполняли собственные композиции.

Половина средств от продажи билетов будет направлена в благотворительный фонд «Галчонок», который помогает детям и молодым взрослым с органическими поражениями центральной нервной системы. Эти вложения помогут оборудовать новый центр реабилитации и системной помощи для детей с ДЦП и их семей.