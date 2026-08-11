Игорь Моргулов направил приветствие участникам II Российско-Китайского форума в Хабаровске

II Российско-Китайский форум в Хабаровске пройдет 4–6 сентября и станет новой важной вехой в истории сотрудничества двух стран, заявил Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игорь Моргулов в приветствии к участникам форума.

Образцом подлинно добрососедских отношений, гармоничного равноправного партнерства и одновременно точкой приложения созидательной энергии бизнеса и власти России и Китая станет проект совместного преображения острова Большой Уссурийский. В фокусе внимания форума, подчеркивает в приветствии дипломат, станут вопросы синхронизации развития острова.

Российско-Китайский форум пройдет следом за XI Восточным экономическим форумом, который состоится 1–4 сентября во Владивостоке.

Форум продолжает и расширяет заявленную в рамках I Российско-Китайского форума генеральную повестку совместного с КНР развития острова Большой Уссурийский. Девиз форума в 2026 году: «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Этот проект – первый, уникальный опыт в масштабах России и в новейшей истории двух государств.

Игорь Моргулов отметил важность проведения форума в знаковый для обеих стран год – год двадцатипятилетия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР. Этот документ заложил прочный фундамент для поступательного развития всего комплекса связей между двумя странами и сохраняет актуальность и в наше время.

«В нем закреплены такие базовые понятия, как вечная дружба, равноправие, невмешательство во внутренние дела, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, учет интересов друг друга. Именно эти принципы, прошедшие проверку временем, обеспечивают исключительную устойчивость российско-китайских отношений, защищают их от колебаний международной конъюнктуры, придают двусторонним связям подлинно стратегический характер», – подчеркнул в своем обращении Игорь Моргулов.

Высокую планку развития многопланового российско-китайского сотрудничества, по словам Игоря Моргулова, задает «дипломатия лидеров»: взаимодействие двух стран достигло беспрецедентно высокого уровня и успешно двигается вперед.

Проект совместного освоения Большого Уссурийского острова – в фарватере курса на добрососедское партнерство и взаимовыгодное сотрудничество двух стран. Развитие Большого Уссурийского идет в рамках Единой концепции, подписанной в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпиня в мае 2024 года, и дорожной картой, утвержденной в сентябре 2025 года.

«Проект развития острова десятилетиями откладывался в долгий ящик, но в 2025 году, благодаря поддержке Президента и Правительства РФ этот вопрос начал решаться. Для нас развитие Большого Уссурийского острова важно с точки зрения притока инвестиций, создания новых рабочих мест, гуманитарного сотрудничества с КНР, развития туризма. Это место станет одним из важнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров международного сотрудничества. На форуме сможем перевести все наши договоренности в практическую плоскость», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Российско-китайское сотрудничество: вместе к устойчивому развитию и процветанию». В ходе дискуссии обсудят перспективы стратегического партнерства двух стран, положение приграничных регионов и наметят новые горизонты сотрудничества.

В ходе II Российско-Китайского форума заработают более 40 тематических площадок, деловых, спортивных и культурных мероприятий. Форум соберет более 3 тысяч представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР.

Организатором Российско-Китайского форума выступает Правительство Хабаровского края при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Российского экспортного центра. Оператор – Фонд Росконгресс.