Выручка Freedom Holding Corp. выросла на 40%, до 732,5 млн  

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), международная инвестиционная и технологическая компания, публикует финансовые показатели по итогам I квартала 2027 фискального года, который завершился 30 июня 2026 года.



Совокупные активы холдинга в отчетном периоде составили $14,05 млрд, что на 7% больше результата на конец предыдущего квартала ($13,16 млрд). Динамика активов обеспечена ростом собственного инвестиционного портфеля и остатков средств клиентов на их брокерских счетах. Базовая прибыль на акцию составила $0,52.



Общая выручка холдинга в I квартале выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $524,0 млн до $732,5 млн.



Freedom Holding Corp. отразил чистую прибыль за I квартал 2027 финансового года в размере $31,7 млн, что на 15% меньше показателя за тот же период годом ранее.



Компания сохранила прочную позицию по ликвидности и доказала эффективность своей диверсифицированной бизнес-модели, объединяющей финансовый, страховой и технологический сегменты.



Доходная часть продемонстрировала следующие результаты:



• Процентный доход вырос на $96,5 млн, или на 49% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, достигнув $295,1 млн.



• Доход от комиссионных сборов увеличился на 46% к показателю за сопоставимый период прошлого года, достигнув $156,7 млн, что было обеспечено расширением клиентской базы.



• Чистая прибыль от торговли ценными бумагами повысилась на 75% к результату за три месяца, закончившихся 30 июня 2025 года, и составила $79,8 млн. Этот результат получен в основном за счет роста стоимости позиций по ценным бумагам и прибыли от продажи облигаций.



• Чистая прибыль от сделок с производными финансовыми инструментами составила $9,9 млн благодаря положительной переоценке валютных свопов.



По итогам I квартала 2027 фискального года количество брокерских счетов холдинга увеличилось на 2%, до 874 тыс., по сравнению с показателем на 31 марта 2026-го. Число клиентов банковского сегмента выросло на 8% — до 5,4 млн. Количество страховых клиентов в отчетном периоде зафиксировано на отметке 0,9 млн. База клиентов в прочих сегментах за I квартал расширилась на 36%, до 1,5 млн.



В отчетном периоде Freedom Holding Corp. объявил о покупке ChessBase — одного из старейших и крупнейших в мире сервисов, который специализируется на шахматных программах, аналитике и данных. Холдинг планирует укрепить позиции на рынке благодаря широкому внедрению искусственного интеллекта и его интеграции с экосистемой корпорации. Ожидаемые инвестиции в развитие проекта составят порядка €5 млн.



«Мы успешно стартовали в новом финансовом году: значительно нарастили выручку и стабильно держим высокую планку по ежеквартальной прибыли. Это позволяет нам не только активно инвестировать в развитие экосистемы Freedom, но и разворачивать ее на новых рынках. Мы завершили покупку банка в Турции, где в ближайшее время приступим к строительству нашей экосистемы, которая показала свою эффективность в Казахстане», — заявил основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.