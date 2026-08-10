«Роснефть» поддержала проект по возрождению якутской охотничьей лайки

Предприятие «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в «Роснефть») поддержала проект по возрождению чистокровной якутской охотничьей лайки. На средства нефтяников якутские ученые совместно с экспертами базовых хозяйств проведут научно-практическую работу по возрождению породы.

Исследователи организуют в Якутии экспедиции и выставки для отбора собак, отвечающих стандарту будущей породы, и дальнейшей селекционно-племенной деятельности.

Особенность якутской охотничьей лайки в том, что собака уникальной аборигенной породы очень выносливая и надежная, отлично переносит суровые северные условия, помогает в быту и на охоте. Разведение этих животных имеет большое значение для сохранения традиционного уклада жизни коренных народов Республики Саха (Якутия).

В середине прошлого века порода оказалась на грани исчезновения — большая часть популяции погибла после масштабной эпидемии.

«Роснефть» уделяет особое внимание защите животного мира и поддержке устойчивого состояния экосистем. Компания реализует и поддерживает программы по изучению и сохранению диких животных в регионах присутствия.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Республики Саха (Якутия), успешно реализует социальные и благотворительные проекты на территории присутствия, уделяет особое внимание экологической безопасности производства и сохранению уникальной природы в регионе своей деятельности.