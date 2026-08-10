Волонтеры «Самаранефтегаза» организовали интерактивный экологический кластер для детей

«Самаранефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») в разгар летних каникул создал познавательный кластер для детей. На базе отдыха предприятия «Салют» открылась интерактивная экологическая выставка, ихтиологи выступили с лекциями, для ребят провели художественный мастер-класс.

Кластер создан в рамках многолетнего эколого-просветительского проекта нефтяников «Рыбное богатство Волги». Передвижная экспозиция познакомила детей с биоразнообразием великой русской реки. Выставка нацелена на развитие экологической культуры и призвана вовлечь молодое поколение в инициативы по сохранению уникальной волжской экосистемы.

В создании экспозиции участвовали сотрудники Института экологии Волжского бассейна РАН. Благодаря академической поддержке на стендах представлены детальные карты мест обитания представителей ихтиофауны, наглядные изображения как промысловых, так и редких видов рыб. Ребята с интересом рассматривали привычных судака, щуку и окуня, но открытием для них стало знакомство с краснокнижной волжской стерлядью. Детям рассказали об особенностях строения разных рыб, где они нерестятся и чем питаются, а также обратили внимание на правила рационального водопользования и значимости мониторинга водной среды.

На художественном мастер-классе участники рисовали на гладкой речной гальке речных обитателей. Юные художники воспроизвели серебро чешуи, изумрудные спинки окуней и золотой отлив карпов. Дети не просто копировали изображения, а фантазировали – и в итоге каждый расписанный камешек стал неповторимым.

В завершение мероприятия нефтяники вручили юным участникам тематические сувениры с корпоративной символикой «Роснефти».

Педагоги и сами ребята отметили, что результатом стало новое, осознанное отношение к главной реке Русской равнины. Проект «Рыбное богатство Волги» вновь показал: экологическое просвещение формирует у подрастающего поколения ответственное отношение к природе.