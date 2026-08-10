Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте

Утвержден состав Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2027–2028 годах

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2026 № 328 образован Оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2027–2028 годах и утвержден его состав.

Председателем Оргкомитета назначен помощник Президента Российской Федерации Юрий Викторович Ушаков, заместителем председателя, ответственным секретарем Оргкомитета назначен советник Президента Российской Федерации Антон Анатольевич Кобяков, заместителем председателя Оргкомитета – глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. В состав Оргкомитета вошли представители федеральных органов исполнительной власти, профильных отраслевых ведомств, деловых объединений и экспертного сообщества.

Основная задача – координация межведомственной работы для проведения на высоком уровне саммита ШОС в Уфе в 2028 году и других мероприятий председательства России в ШОС. Приоритетом российского председательства станет укрепление стратегического партнерства, углубление экономической интеграции, расширение транспортной связанности стран-участниц и обеспечение региональной безопасности.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в ШОС в 2027–2028 годах Антон Кобяков подчеркнул, что Россия накопила значительный опыт организации масштабных международных событий – в их числе саммиты БРИКС, Россия – Африка и прошедший в июне этого года в Казани саммит Россия – АСЕАН. По его словам, сейчас ключевая задача – выстроить слаженную работу всех ответственных ведомств.

«Это позволит провести предстоящий саммит Россия – ШОС в Уфе, заседание Совета глав государств – членов организации, встречи на высшем уровне в формате «ШОС плюс» и другие мероприятия в рамках российского председательства в организации на достойном уровне и укрепить стратегическое партнерство России со странами ШОС. Приоритет – сделать повестку максимально предметной. Основное внимание планируется сосредоточить на экономическом сотрудничестве, вопросах безопасности и гуманитарных инициативах, которые будут учитывать интересы всех стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества», – отметил Антон Кобяков.

Шанхайская организация сотрудничества – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная в 2001 году. Государствами-членами являются Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 10 августа. Подробности атаки на Татарстан, поддержка бойцов СВО и сроки наступления бабьего лета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!