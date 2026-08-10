Перспективы формирования низковысотной экономики в России и экспорт российских технологий обсудят на ВЭФ-2026

В Москве состоялась встреча советника Президента России, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова и генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича. Стороны обсудили совместную работу в вопросах ускорения высокотехнологичного экспорта, взаимодействия в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации по внедрению беспилотного транспорта в интересах развития экономики, формирования технологического суверенитета России.

«Восточный экономический форум станет стартовой площадкой для запуска низковысотной экономики в России – одного из ключевых технологических приоритетов и инструментов достижения масштабных экономических эффектов за счет внедрения автономного транспорта на горизонте до 2035 года. Проект формируется с учетом лучших мировых практик и на основе уникальных российских разработок и реализованных в нашей стране цифровых решений. На одной площадке мы объединим всех участников рынка беспилотного транспорта, мировых экспертов, что внесет вклад в ускорение перехода от экспериментов к промышленной эксплуатации беспилотного транспорта, который активно внедряется на Дальнем Востоке и готовится к масштабированию на всю Россию, обладает высоким экспортным потенциалом», – подчеркнул Антон Кобяков.

Тема развития гражданской беспилотной авиации и внедрения автономного транспорта во всех средах – одна из ключевых в деловой программе ВЭФ-2026, обсуждение состоится на специальной сессии «С Дальнего Востока на всю страну: запуск низковысотной экономики в России».

На встрече также обсуждались возможности экспорта продуктов АО «ГЛОНАСС» на рынках стран БРИКС, АСЕАН и Африки.

«Россия первой в мире запустила систему аварийного оповещения на транспорте в масштабах всей страны – «ЭРА-ГЛОНАСС», которая сегодня спасает тысячи людей ежегодно, вносит вклад в достижения национальных целей развития на период 2030-2036 годов в части снижения смертности при ДТП. На основе этой платформы по поручению Президента России мы внедряем единую систему идентификации беспилотного транспорта, которая становится цифровым ядром экономически эффективной экосистемы автономной логистики. На основе отечественных технологий навигации, связи мы разрабатываем и внедряем беспилотную технику, которая трансформирует, в частности, агропромышленный комплекс и дорожное строительство. Такие «коробочные» и комплексные решения обладают высоким спросом на рынках дружественных стран. Такие ведущие форумы, как ВЭФ и Россия-Африка, необходимы нам для развития высокотехнологичного экспорта», – отметил Алексей Райкевич.

Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.