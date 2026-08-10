Президентский фонд культурных инициатив представит деловую программу на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

С 24 по 26 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Организатором мероприятия в этом году выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Администрации Санкт-Петербурга. Главная тема Форума – «Объединенные культуры – общие ценности».

В рамках деловой программы Президентский фонд культурных инициатив организует три тематические дискуссии, посвященные влиянию новых технологий на культуру, региональному развитию и трансформации музыкальной индустрии под воздействием искусственного интеллекта.

«Новые технологии в культуре и искусстве – благо или вред, преимущества или риск». Первая дискуссия секции будет посвящена тому, как цифровые инструменты, платформы и искусственный интеллект меняют культурную среду. Участники обсудят новые возможности для авторов, музеев, театров, медиапроектов и креативных индустрий, а также влияние технологий на природу творчества и восприятие искусства. В центре разговора – вопрос о том, где проходит граница между инструментом и заменой автора и может ли технологическое развитие усиливать культуру как пространство смыслов, а не размывать ее.

Модератором выступит генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Среди участников – народный артист Российской Федерации Игорь Бутман, дизайнер Артемий Лебедев, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова, а также другие эксперты.

«Региональный культурный код: как локальное становится общим». Вторая дискуссия будет посвящена тому, как региональные культурные практики, традиции и проекты становятся частью общего культурного пространства страны. Участники обсудят, как цифровая среда помогает регионам заявлять о себе, сохранять аутентичность при выходе в федеральную и международную повестку и почему именно региональные культурные коды часто становятся источником живого содержания.

Модератором выступит креативный продюсер, основатель Дома культуры «Исток» Софья Эрнст. В числе участников – губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, ветеран СВО, оперный певец Франсуа Модеме, телеведущий Руслан Осташко, музыкант Олег Абрамов (RADIO TAPOK) и другие.

«ИИ в музыке: алгоритмы, авторство и новые правила индустрии». Третья дискуссия будет посвящена влиянию искусственного интеллекта на экосистему потоковых сервисов. Эксперты обсудят, как алгоритмы рекомендаций меняют логику формирования популярности, а также новый конфликт внутри индустрии: музыканты, продюсеры и правообладатели все чаще говорят о размывании профессии и снижении ценности авторского труда, в то время как технологические компании рассматривают ИИ как инструмент расширения творческих возможностей. Отдельное внимание будет уделено маркировке материалов, созданных с применением нейросетей.

Модератором выступит сопредседатель продюсерского комитета «Музконтент ПФКИ», президент «ГПМ Радио» Юрий Костин. Среди участников – исполнительный директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения ПАО «Сбербанк» Александр Гагиев, основатель платформы TonXит Игорь Краев, директор по взаимодействию с государственными органами «Яндекса» Антон Четвертков, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курыянов и другие. В работе секций также примут участие иностранные спикеры.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, член Общественной палаты Российской Федерации Роман Карманов отметил: «Сегодня мы видим, как цифровые инструменты и искусственный интеллект открывают перед культурой и искусством принципиально новые горизонты. Наша задача – понять, как использовать эти возможности во благо, сохраняя ценностное содержание и авторскую идентичность. Дискуссии на Форуме помогут найти баланс между технологическим развитием и сохранением культурного кода, который делает искусство по-настоящему многообразным».