Российский экспортный центр проведет новый стрим с блогером Даньдань на Восточном экономическом форуме

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) организует прямой эфир по продаже отечественных товаров в Китае в рамках Российско-китайского онлайн-фестиваля «Сделано в России». Мероприятие пройдет на полях Восточного экономического форума, который состоится 1–4 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Предстоящий стрим проведет одна из самых влиятельных китайских инфлюенсеров в сфере электронной коммерции в Поднебесной Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань. Он станет продолжением успешного проекта по продвижению национального бренда «Сделано в России» на китайском потребительском рынке в рамках программы Национальных магазинов «Сделано в России» РЭЦ. Программу «Сделано в России» РЭЦ развивает совместно с Фондом Росконгресс.

Для российских компаний-производителей участие в стриме – это возможность заявить о себе многомиллионной аудитории и получить прямой доступ к платежеспособному китайскому потребителю. Аудитория Даньдань на платформе Kuaishou составляет почти 100 миллионов человек, а с 2019 года блогер провела более 500 эфиров.

В эфире будет представлена продукция ведущих российских производителей из различных отраслей. Конкурсный отбор заявок на участие в стриме среди российских экспортеров будет запущен уже на следующей неделе на специальном лендинге РЭЦ. Информация об этом появится в официальных социальных сетях РЭЦ: в Telegram и МАКС.

Стрим станет вторым подобным проектом, реализуемым в рамках программы Национальных магазинов «Сделано в России» РЭЦ. Предыдущий эфир с участием Даньдань состоялся 17 мая 2025 года в Москве, в парке «Зарядье», в рамках Международной онлайн-ярмарки российских брендов «Сделано в России». Тогда за шесть часов прямого эфира жителям Китая представили более ста наименований товаров от 62 российских компаний: кондитерские изделия, морепродукты, бакалею, молочную продукцию, косметику, бытовую химию и детские игрушки. Общий объем продаж превысил 1 млрд рублей, товары некоторых экспортеров распродавались в Китае за 3–7 секунд эфира. Количество охватов стрима составило 11,3 млн человек.

«Успех стрима Даньдань на Красной площади наглядно продемонстрировал, насколько эффективным может быть прямой диалог с китайским потребителем через инфлюенсеров в рамках инструментария национальных магазинов РЭЦ. Мы не только получили рекордные продажи, но и сделали огромный шаг в изменении восприятия российских товаров в Китае. Новый стрим на Восточном экономическом форуме позволит масштабировать этот успех и дать возможность новым российским производителям заявить о себе на одном из самых перспективных экспортных направлений», – уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе «Мой экспорт» («Госуслуги ВЭД»). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы «Сделано в России». В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.