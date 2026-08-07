Выездная сессия ПМЭФ на Иссык-Куле объединила экспертов России и Киргизии в сфере делового туризма

В рамках VIII Российского-Киргизского экономического форума состоялась выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Деловой туризм как драйвер российско-киргизского сотрудничества: новые возможности для развития территорий». Форум проходит с 5 по 7 августа в Иссык-Кульской области Киргизии. Второй год мероприятие проводится при поддержке Фонда Росконгресс. Организатором выступает Российско-Киргизский фонд развития.

Участники сессии обсудили развитие конгрессно-выставочной деятельности, модернизацию гостиничной и транспортной инфраструктуры, внедрение единых стандартов сервиса, подготовку кадров и использование цифровых решений. Отдельное внимание было уделено тому, как деловые мероприятия помогают привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, поддерживать малое и среднее предпринимательство и повышать узнаваемость регионов.

«Деловой туризм является драйвером развития регионов и экономики в целом. В ходе сессии, состоявшейся под эгидой Петербургского международного экономического форума, эксперты обеих стран представили конкретные предложения по обмену экспертизой, участию в совместных мероприятиях, распространению практик профессионального обучения и внедрению стандартов развития конгрессно-выставочной отрасли и делового туризма. Важно зафиксировать эти возможности и обеспечить активное участие в их реализации российских и киргизских компаний, а также органов государственной власти двух стран», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

В ходе дискуссии отмечалось, что для раскрытия потенциала делового туризма необходима совместная работа государства, институтов развития и предпринимательского сообщества. В числе приоритетов были названы совершенствование нормативной базы, поддержка региональных проектов, развитие конгрессной инфраструктуры и формирование общего календаря значимых мероприятий двух стран.

«Деловой туризм между Россией и Киргизией охватывает широкий спектр мероприятий. Его динамичное развитие способствует укреплению деловых связей, росту экономической активности и притоку инвестиций, а также созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры», – подчеркнул модератор сессии, председатель Российско-Киргизского делового совета, генеральный директор АО «Корпорация Попов Радио» Владимир Компанейщиков.

Отдельным направлением обсуждения стало участие деловых объединений в развитии совместных проектов и распространении успешных отраслевых практик.

«Мы рассматриваем Киргизию как надежного партнера и видим серьезный потенциал для совместной работы. Для развития делового туризма необходимо одновременно совершенствовать нормативную базу, внедрять единые стандарты, развивать инфраструктуру и цифровые сервисы. Система торгово-промышленных палат готова подключить к этой работе свою региональную сеть и объединить усилия бизнеса двух стран», – подчеркнул вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Илья Зубков.

Киргизская сторона представила планы по развитию туристической инфраструктуры, повышению качества услуг и формированию национальной цифровой системы, которая объединит основные сервисы для путешественников. Участники подчеркнули, что рост деловой активности уже создает дополнительный спрос на современные гостиницы, транспорт, общественное питание и профессиональные услуги.

«Для нас туризм имеет не только экономическое, но и большое социальное значение. За туризмом идут инфраструктура, культура, образование и новые рабочие места. Сегодня экономика Киргизии развивается быстрее туристической инфраструктуры, поэтому наша задача – повысить качество услуг, внедрить стандарты и создать условия для приема инвесторов и участников крупных международных мероприятий», – отметил директор Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете Министров Киргизской Республики Эдуард Кубатов.

Директор ГП ОАО «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов представил планы по созданию всесезонного горного курорта и рассказал о поэтапном развитии транспортной, инженерной и гостиничной инфраструктуры. Он отметил, что государство берет на себя создание базовой инфраструктуры, а частным инвесторам предлагается участвовать в строительстве объектов размещения и туристических сервисов.

Директор по отелям сети Jannat Hotels & Resorts Курманжан Тыналиева обратила внимание на значение единых стандартов гостеприимства. По ее словам, приход международных гостиничных сетей способствует росту качества отрасли, а национальные компании могут использовать это как стимул для развития отелей не только в столице, но и в регионах.

Исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок Елена Ублиева обозначила ключевые условия развития событийной индустрии: стандартизацию процессов, подготовку специалистов, оценку потенциала территорий и координацию календарей мероприятий. Российский союз выставок и ярмарок готов делиться с киргизскими коллегами методическими разработками, опытом профессионального обучения и международного сотрудничества.

Управляющий директор Управления международного двустороннего сотрудничества Российского союза промышленников и предпринимателей Анна Соловьева рассказала о промышленном туризме как инструменте деловой кооперации. В качестве практических шагов она предложила сформировать российско-киргизский реестр промышленных маршрутов и развивать совместные образовательные, конкурсные и профориентационные проекты с участием предприятий двух стран.

Генеральный директор АНО «Международный центр региональной интеграции» Ислам Назаралиев представил опыт международных молодежных и экспедиционных проектов, которые объединяют образовательную, культурную и деловую программы. Он подчеркнул, что такие инициативы помогают вовлекать регионы, укреплять прямые связи между людьми и создавать новые поводы для поездок.

Развитие профессиональных связей в событийной индустрии уже получило практическое продолжение. В рамках ПМЭФ-2026 Национальное конгресс-бюро при поддержке Фонда Росконгресс и Центр «Кыргыз Экспорт» подписали меморандум о сотрудничестве. Документ создает основу для совместного продвижения деловых возможностей России и Киргизии, обмена информацией и реализации проектов в сфере событийной и экспортной деятельности.