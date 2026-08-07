«Новый космос» над Амуром: технологическое партнерство в космической сфере обсудят в Хабаровске на II Российско-Китайском форуме

На II Российско-Китайском форуме, который пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября, эксперты обсудят технологическое партнерство двух стран в космической сфере. В рамках деловой программы состоится стратегическая сессия «Технологическое лидерство как драйвер инновационной экосистемы Российской Федерации и Китайской Народной Республики». Оператор форума – Фонд Росконгресс.

Как отметили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, развитие экономики невозможно без тесной кооперации науки, промышленности и государственного управления. Чтобы определить конкретные векторы такого партнерства, на одной дискуссионной площадке встретятся эксперты России и Китая: конструкторы спутников, метеорологи, ученые, а также представители крупного бизнеса и органов власти.

«Сегодня технологический суверенитет начинается не на Земле, а над ней. В мире все чаще звучит термин «Новый космос» (New Space). Спутниковая аналитика помогает строить логистические цепочки, а космический мониторинг – предсказывать тайфуны и паводки, спасая тысячи жизней. Стратегическая сессия в Хабаровске призвана ответить на главный вопрос: каким будет этот «Новый космос» именно для России и Китая? Как нам объединить усилия, чтобы стать лидерами этого рынка? И речь идет не просто об обмене рукопожатиями, а о коммерциализации разработок», – сообщил министр промышленности и торговли края Харун Карчаев.

В ходе дискуссии планируется обсудить успешный опыт применения спутников серий «Метеор», «Электро-Л» и китайских «FY» в интересах Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, а также реальные кейсы применения спутников в различных отраслях народного хозяйства. По итогам сессии организаторы ожидают формирование механизма ускоренного внедрения передовых космических технологий в реальный сектор экономики для повышения качества жизни людей.

II Российско-Китайский форум пройдет в Хабаровске 4-6 сентября 2026 года под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Деловая площадка объединит более 3 тысяч участников: руководителей крупнейших компаний, чиновников высокого ранга и лидеров креативных индустрий. Программа включает более 40 мероприятий – от В2В-переговоров до спортивных турниров и культурных фестивалей. Зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте мероприятия.

Организатором II Российско-Китайского форума выступает правительство Хабаровского края при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, МИД России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Российского экспортного центра.