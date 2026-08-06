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Опубликована деловая программа шестого форума «Сильные идеи для нового времени»

Нижний Новгород 24–25 августа примет шестой форум «Сильные идеи для нового времени». Деловая программа объединит авторов лучших проектов 2026 года, лидеров прошлых сезонов форума, представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, институтов развития, науки и общественных организаций. Во время очной программы представят топ-100 наиболее перспективных проектов, а авторы лучших идей получат возможность презентовать свои инициативы руководству страны.

Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Соорганизаторами выступают ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.

«За годы проведения Форум «Сильные идеи для нового времени» стал эффективным механизмом, объединяющим людей, которые уже сегодня меняют жизнь в своих регионах, предлагают решения актуальных общественных, технологических и экономических задач. Именно взаимодействие государства, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества позволяет лучшим инициативам получать поддержку, находить партнеров и масштабироваться в интересах всей страны. Состав участников мероприятия – это лучшее подтверждение того, что сильные идеи рождаются везде», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

Деловая программа включает более тридцати мероприятий. Эксперты, руководители регионов, представители крупнейших компаний, институтов развития и авторы проектов обсудят поддержку семей, современные социальные технологии, цифровую медицину, искусственный интеллект, подготовку кадров, автономные технологии, развитие российских брендов, платформенную экономику, правовые механизмы поддержки новых инициатив, экологическую повестку и международное сотрудничество.

Так, одна из сессий Национальной кадровой инициативы будет посвящена будущему непрерывного образования, роли искусственного интеллекта и новых образовательных технологий в подготовке специалистов. На бирже технологий «Здоровая среда» Национальной экологической и климатической инициативы представят лучшие экологические проекты форума и обсудят, как современные инженерные, природные и градостроительные решения помогают формировать здоровую среду и повышать качество жизни.

Кроме того, отдельные сессии посвятят презентациям лучших проектов форума, обмену региональным опытом и поиску партнеров для их дальнейшего развития.

«В этом году Агентству стратегических инициатив исполняется пятнадцать лет. Самый ценный результат нашей работы – люди. Предприниматели, ученые, общественные лидеры, авторы проектов, которые приходили в Агентство с идеями и помогали менять страну. Форум за шесть лет стал частью этого большого сообщества. Особенно важно, что сегодня рядом с авторами новых инициатив выступают лидеры прошлых сезонов. Для Агентства это особая гордость. Когда человек приходит с идеей, а спустя несколько лет возвращается уже экспертом и наставником для нового поколения лидеров, значит, удалось создать среду, где рождаются сильные проекты и формируется сообщество людей, готовых брать ответственность за развитие страны», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Среди участников деловой программы – президент Центра проблем аутизма Екатерина Мень, сооснователь Everland Игорь Новиков, авторы технологических проектов Денис Захаркин и Константин Егошин, основатель школы беспилотной авиации Денис Кириков, руководитель проекта Народного фронта «Регион заботы» Нюта Федермессер, исполнительный директор «Квартала Луи» Софья Львова-Белова, председатель Нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег» Роман Пономаренко, заместитель директора института государственной службы и управления РАНХиГС Вячеслав Шоптенко, руководитель проекта «Теплица.Бережно» Татьяна Степанова и другие лидеры, чьи инициативы получили поддержку и сегодня работают в масштабах регионов и всей страны. Сегодня многие из них выступают уже как эксперты, наставники и партнеры нового поколения участников форума.

«Одним из важных элементов для формирования деловой программы форума являются предложения граждан, которые направляются на крауд-платформу Фонда Росконгресс идея.росконгресс.рф. Сегодня это уже полноценная экосистема, где перспективные идеи проходят путь от общественной инициативы до практической реализации. Благодаря совместной работе организаторов форума, органов власти, институтов развития и партнеров авторы идей получают экспертную поддержку, новые возможности для развития и доступ к крупнейшим деловым событиям страны: это и ПМЭФ, и ВЭФ, и КМУ. Для многих проектов именно этот форум становится отправной точкой дальнейшего роста», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Отдельными треками форума станут презентация первых результатов проекта «Технологическое наследие», встречи региональных экспертов и общественных представителей АСИ, знакомство с лучшими практиками предприятий Нижегородской области, а также подписание соглашений о сотрудничестве с ведущими организациями страны.

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