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Юбилейный V Российский винодельческий форум состоится 21–23 октября

Юбилейный V Российский винодельческий форум состоится 21–23 октября 2026 года в Винном городе «Белый мыс» в Геленджике. Форум традиционно объединит представителей органов государственной власти, виноградарей и виноделов, экспертов, инвесторов, представителей торговли, ресторанного бизнеса и профессионального сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития отечественной винодельческой отрасли.

«Виноградарство и виноделие – одна из динамично развивающихся отраслей нашего агропромышленного комплекса. Благодаря государственным мерам поддержки и защиты российских виноделов в стране ведется активная закладка новых виноградников, в производство внедряются современные технологии, развивается научная база. С принятием закона «О виноградарстве и виноделии» отрасль получила единые прозрачные правила, соответствующие лучшим мировым практикам. При этом обеспечиваются строгие стандарты качества и прослеживаемости продукции. И сегодня потребители готовы выбирать отечественное вино. Для нас это, конечно же, главный показатель», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению Российского винодельческого форума Дмитрий Патрушев.

За пять лет РВФ стал главным отраслевым событием страны, обеспечивающим преемственность профессиональных дискуссий и практическую проработку инициатив, связанных с развитием виноградарства, производства вина, регулированием рынка и продвижением российской продукции.

«Выбор Геленджика для проведения юбилейного Российского винодельческого форума закономерен. Сегодня город приобретает стратегическое значение как один из ключевых центров развития отечественного виноделия, эногастрономического туризма и современной индустрии гостеприимства. Здесь формируется инфраструктура, объединяющая производство, науку, образование, культуру и туризм. Проведение Форума в Винном городе «Белый мыс» подчеркивает переход отрасли к новому этапу – созданию целостной национальной винной экосистемы. Уверен, что РВФ в Геленджике станет центром выработки решений, направленных на раскрытие потенциала российских регионов, продвижение отечественного вина и укрепление позиций России как страны с самобытной винной культурой», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

Традиционной частью программы Российского винодельческого форума станет церемония награждения победителей Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Также в рамках Форума состоится вручение ежегодной премии по виноградарству и виноделию имени князя Льва Голицына «За вклад в российское виноделие». Премия учреждена Ассоциацией виноградарей и виноделов России, Фондом Росконгресс и экспертным сообществом при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и направлена на развитие потенциала отечественного виноградарства и виноделия, стимулирование роста отрасли и поощрение руководителей и специалистов, внесших значительный вклад в ее развитие.

Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор Форума – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

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