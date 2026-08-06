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Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал примет участие в ВЭФ-2026

В Москве состоялась встреча советника президента России, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова и Чрезвычайного и полномочного посла Монголии в России Дуламсурэнгийн Давы. Стороны обсудили взаимодействие двух стран по различным направлениям и выстраивание продуктивного диалога на ключевых деловых площадках.

«Россия и Монголия последовательно углубляют экономические и гуманитарные связи. Эффективным механизмом развития диалога выступают различные форумные площадки, в работе которых монгольская сторона принимает активное участие. Убежден, предстоящий ВЭФ позволит вывести отношения стран на качественно новый уровень и создаст условия для реализации крупных международных проектов в сферах транспорта, энергетики и промышленности», – подчеркнул Антон Кобяков.

На встрече обсуждался состав делегации Монголии на Восточном экономическом форуме – 2026 и возможные форматы взаимодействия.

«Премьер-министр Ням-Осорын Учрал возглавит делегацию Монголии на предстоящем ВЭФ. В ее состав войдут руководители министерств и ведомств, а также представители бизнеса. Мы ценим большие возможности, которые предоставляет площадка Форума для укрепления связей между Россией и Монголией», – отметил Дуламсурэнгийн Дава.

Стороны рассмотрели возможность участия представителей Монголии в деловой и культурной программах ВЭФ, а также проведение бизнес-диалога Россия – Монголия с участием официальных лиц и предпринимателей двух стран.

Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

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