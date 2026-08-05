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Города – архитекторы новой реальности

Крупнейшая площадка для диалога о развитии отечественной урбанистики и продвижения международного сотрудничества в сфере городской инфраструктуры – Международный муниципальный форум – откроет свои двери 23–24 ноября 2026 года в Национальном центре «Россия» в Москве.

Форум пройдет под девизом «Устойчивая трансформация городов: ответ глобальным вызовам». К участию в открытом диалоге приглашены представители Правительства Российской Федерации, федеральных и муниципальных органов власти, бизнес-сообщества, инвесторы, общественные и политические деятели, представители стран Азии, Австралии и Океании, Африки, Ближнего Востока, Европы, Северной и Южной Америки, а также стран СНГ.

Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации. Генеральный партнер – Правительство Москвы.
Масштабная и насыщенная деловая программа Форума охватит все ключевые аспекты развития городов и муниципальных образований: градостроительство и комплексное развитие территорий, экономику и инновационное развитие, цифровизацию и высокотехнологичные производства, а также экологию, здравоохранение, социальную сферу, образование будущего, молодежные инициативы, культуру, спорт и туризм.

«Двадцать первый век – это век трансформаций. И сегодня создается архитектура новой реальности. Международный обмен опытом позволяет совместно находить ответы на общие вызовы и выстраивать мосты сотрудничества поверх существующих барьеров. На этом Форуме мы не просто фиксируем тренды — мы проектируем ДНК нашего общего будущего. Наша главная миссия — создать такую среду, где передовые технологии, гармоничное пространство и человек образуют единую экосистему для жизни и развития», — отметил ответственный секретарь Оргкомитета форума, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Важным событием в рамках Форума станет 6-й Международный форум городов с низким уровнем выбросов углерода в рамках НЕАСПЕК, а лучшие практики и достижения в сфере урбанистики, градостроительства и инфраструктурного развития будут представлены в выставочной экспозиции Форума.

«Реализуя стратегию городской дипломатии, столица не только перенимает передовой мировой опыт, но и активно транслирует собственные наработки. Сегодня более 150 крупнейших мегаполисов, агломераций и регионов мира являются надежными партнерами Москвы, а в активе города – свыше 100 действующих программ сотрудничества, чем мы по праву гордимся», – подчеркнул Сергей Черемин, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

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