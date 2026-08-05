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Социокреативная платформа Фонда Росконгресс запустила серию видеоподкастов «Социальный апгрейд»: детальный разбор социальных проектов молодых лидеров

В рамках VIII Всероссийского конкурса, организатором которого выступает социокреативная платформа Фонда Росконгресс – Инносоциум, были реализованы важные инициативы: образовательные проекты, лекции, мастер-классы и встречи с экспертами.

Заключительным проектом завершающегося VIII сезона конкурса стал запуск серии видеоподкастов «Социальный апгрейд». Это навигатор для авторов социальных проектов: в каждом выпуске ведущие эксперты некоммерческого сектора вместе с героями разбирают их инициативы — от целевой аудитории до оценки реального эффекта. Экспертами подкастов стали генеральный директор АНО «Центр качества ОКНО», руководитель проекта BRICS Charity Илона Южакова и член Общественной палаты Российской Федерации, исполнительный директор Российского комитета «Детские деревни - SOS» Николай Слабжанин.

Участники подкастов получили не только детальный разбор, но и дорожную карту: как привлекать ресурсы, выстраивать партнерства и ставить практические задачи на год вперед.

Героями подкастов стали:

· Дарья Котова с проектом «Вернуть доверие к себе» — арт-дневник для женщин в сложных отношениях.

· Андрей Шутовский (проект «Вверх») — образовательная поддержка детей из трудных семей и сирот.

· Полина Быконя (проект «Северо-Запад») — волонтерские лагеря для воспитанников детского дома-интерната в Псковской области.

· Дарья Сорокина (проект «МногоЮность») — фестиваль-квест для многодетных семей и детей с ОВЗ.

· Александра Ларченкова (проект «Мастерская добра») — методики безопасных занятий для тяжелобольных детей в больницах.

«Всероссийский конкурс студенческих проектов «Инносоциум» создан для продвижения значимых молодёжных инициатив, способствующих укреплению социального благополучия и устойчивому развитию общества. В ходе образовательной программы, организуемой на постоянной основе, будущие участники получают экспертные рекомендации от специалистов из разных сфер, обретают уверенность в своих силах и получают возможность реализовать задуманное. Выпуски подкаста «Социальный апгрейд» наглядно демонстрируют, что в самых разных уголках страны сегодня существуют широкие возможности для реализации гуманитарных проектов и помощи различным категориям граждан — об этом убедительно рассказывают истории героев подкастов», — отметила заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина.
На сегодняшний день подкасты «Социального апгрейда» собрали уже более 50 тыс. просмотров; посмотреть их можно в свободном доступе на официальной странице конкурса «Инносоциум» в социальной сети Вконтакте.

Конкурс «Инносоциум» проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Фонда Росконгресс, а также с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Партнеры конкурса — ПАО «Банк ПСБ», «Газпром-Медиа Холдинг», Ассоциация Добро.рф, платформа «Аномалия», продюсерский центр «Инсайт Люди» и издательство «Альпина Паблишер».

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