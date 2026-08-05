Перспективы трансграничной логистики и технологическую кооперацию обсудят на выездной сессии ВЭФ–2026 в Китае

6 августа состоится выездная сессия ХI Восточного экономического форума в Китайской Народной Республике «Перспективы развития сотрудничества Дальнего Востока России и провинций Китайской Народной Республики». Мероприятие, организованное Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и НКО «Союз китайских предпринимателей в России», пройдет в Пекине. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

В рамках сессии будут обсуждаться вопросы перехода к глубокой промышленной и технологической кооперации. В фокусе внимания экспертов – обеспечение бесшовной трансграничной логистики и формирование интегрированной транспортной сети для максимального эффекта от растущего товарооборота, совместное развитие приграничных территорий, в том числе освоение острова Большой Уссурийский, как логистического хаба, применение нового преференциального режима МТОР, продвижение продукции под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», а также взаимодействие в сферах электронной коммерции, зеленой экономики и искусственного интеллекта.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что инвестиционные возможности российских Дальнего Востока и Арктики безграничны.

«Мы заинтересованы в привлечении партнеров из КНР для совместного развития проектов в различных отраслях. Для дальнейшего расширения российско-китайского сотрудничества созданы все необходимые условия, включая новую трансграничную инфраструктуру. Решением Президента России для ускорения развития Дальнего Востока и привлечения иностранных инвестиций создан специальный преференциальный режим – международная территория опережающего развития. В этом режиме будут действовать самые лучшие условия для инвесторов, какие есть в России», – сообщил Алексей Чекунков.

В мероприятии запланировано участие более 100 представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. Также в программу войдут B2B-переговоры между представителями российского и китайского бизнеса.