Тематическая секция XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур «Культурное наследие: традиции и современность»

В рамках секции, куратором и модератором которой выступит директор Российского этнографического музея Юлия Купина, состоятся две панельные дискуссии: «Гуманизация Арктики: культурное наследие как ресурс развития» и «Сила наследия: самобытность ради единства», а также лекция-презентация «От локальных инициатив к глобальному диалогу: культурное и научное наследие как ресурс доверия и диалога». В 2026 году организатором Форума выступит Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Администрации Санкт-Петербурга.

В работе секции примут участие ведущие эксперты в области сохранения культурного наследия, арктических исследований, музейного дела и межнациональных отношений.

«В Год единства народов России мы говорим о культурном наследии как о живом фундаменте, на котором строится диалог между прошлым, настоящим и будущим. Сохранение этнокультурного достояния – стратегический ресурс развития территорий и укрепления общероссийской идентичности. Традиционные практики и мировоззрение помогают сегодня отвечать на современные вызовы и строить единое культурное пространство многонациональной страны и многополярного мира. На секции мы соберем тех, для кого эта тема – важная часть их профессиональной и общественной жизни, кто сможет представить идеи для развития через свой опыт. Именно так и рождается единство – через уважение к многообразию», – прокомментировала куратор секции Юлия Купина.

На панельной дискуссии «Гуманизация Арктики: культурное наследие как ресурс развития» участники обсудят гуманитарные ресурсы региона и значение их сохранения, вовлечение коренных народов в гуманитарные и научные проекты, ревитализацию языков малочисленных народов Севера, роль арктических музеев как индикатора модернизации региона, миссию арктического просвещения и опыт художественного освоения Арктики. Также в фокусе внимания экспертов – успешные практики и барьеры международного гуманитарного партнерства и арктический познавательный туризм.

Арктика всегда была регионом идей, где на протяжении столетий проявлялась творческая созидательная энергия человека. Дискуссия будет посвящена анализу процессов познания и сохранения культурного и исторического наследия Арктики, прежде всего этнокультурного достояния и опыта коренных народов региона, а также осмыслению актуальных трендов международного культурного сотрудничества в Арктике. Гуманизация арктических регионов становится необходимостью XXI века. Она критически важна для обеспечения атмосферы социального оптимизма и создания комфортной среды для проживания в регионе и, как следствие, для устойчивого развития Арктики.

Обсуждение на примерах конкретных проектов позволит раскрыть объединяющие ценности и опыт, спрогнозировать подходы к работе с наследием Арктики, чтобы научиться превращать прошлое в актуальное настоящее.

В центре обсуждения панельной дискуссии «Сила наследия: самобытность ради единства» – сохранение этнокультурного достояния, его роль в гармонизации межкультурного взаимодействия и развитии многонациональных сообществ, значение народного творчества, обрядов и ремесел для создания культурных мостов, баланс между инновациями и традиционными методами сохранения наследия, а также риски и вызовы современных практик.

Единство многонациональной страны формируется на сочетании исторических, культурных, языковых, ценностных основ, а также на силе государственности. Культурное наследие в этом контексте выступает как связующее звено, передающее через поколения опыт совместной жизни, полной достижений и трагедий, и принципы взаимного уважения. Спикеры дискуссии поделятся опытом и мнениями, почему сохранение национальной самобытности каждого народа влияет на единство многонационального общества.

На лекции-презентации «От локальных инициатив к глобальному диалогу: культурное и научное наследие как ресурс доверия и диалога» директор Фонда им. Миклухо-Маклая, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Института востоковедения РАН Николай Миклухо-Маклай расскажет о проектах Фонда им. Миклухо-Маклая, приоритетной задачей которого является сохранение научного и гуманистического наследия выдающегося российского ученого Н.Н. Миклухо-Маклая, чье 180-летие празднуется в 2026 году. Через них будет раскрыта роль неформальных каналов коммуникации и опыт выстраивания связей науки и общества, развития межкультурного диалога и формирования позитивного образа России в мире, раскрыт потенциал использования научного и культурного наследия как ресурса доверия и диалога, способствующего решению внешнеполитических задач, трансляции интересов России через нейтральные форматы. Анализ гуманитарных проектов Фонда им. Миклухо-Маклая, реализованных в партнерстве с учеными Российской академии наук и деятелями культуры, будет представлен с опорой на исторический опыт посреднической деятельности Н.Н. Миклухо-Маклая в XIX веке, рассмотрены вопросы эффективности взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческого сектора в сфере культурного наследия.