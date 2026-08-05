Делегация Катара приглашена к участию в ВЭФ-2026 и форуме «День сокола»

Советник Президента России Антон Кобяков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Российской Федерации Ахмедом Нассером Аль-Тани. Стороны обсудили участие делегации арабского государства в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1–4 сентября во Владивостоке, а также в IV Международном форуме «День сокола». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«Отношения между Россией и Катаром продолжают динамично развиваться, что соответствует долгосрочным интересам двух стран. Диалог строится на давних традициях дружбы и взаимного уважения, а также на принципах справедливости, равенства и обоюдного учета интересов. Мы продолжим развивать многовекторное взаимодействие в том числе на международных диалоговых площадках, которые организованы в России. Это послужит дополнительным импульсом не только для расширения экономического сотрудничества, но и для всестороннего развития культурных и гуманитарных связей», – подчеркнул Антон Кобяков.

На встрече рассмотрели участие представителей Катара в мероприятиях форума «День сокола», который состоится 1 сентября, в стартовый день ВЭФ. Отдельное внимание было уделено работе павильона «Дом сокола», который будет открыт в рамках выставки «Улица Дальнего Востока».

Было отмечено, что Катар активно участвует в международных усилиях по сохранению редких видов соколиных и является страной – участницей рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, подписанной ранее в рамках форума «День сокола».

«Мы прикладываем большие усилия для сохранения этого вида птиц – в том числе в сотрудничестве с Россией. Катар заинтересован в развитии соколиных центров, разведении дрофы, а также обсуждении возможности открытия центров в Республике Калмыкия и Астраханской области. Убежден, что вместе сможем добиться высокой продуктивности в нашей работе», – отметил Ахмед Нассер Аль-Тани.

Кроме того, стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран в топливно-энергетической сфере. Делегация Катара также приглашена к участию в Российской энергетической неделе, которая пройдет 14–16 октября в Москве.