«Удмуртнефть» отмечает 45 лет разработки Гремихинского месторождения

С начала промышленной разработки Гремихинского месторождения – одного из ключевых активов «Удмуртнефти» – исполнилось 45 лет. За десятилетия работы месторождение стало уникальной для Волго-Уральского региона площадкой для внедрения передовых технологий нефтедобычи.

Гремихинское месторождение расположено на границе Воткинского и Завьяловского районов Удмуртии. Нефтяные залежи были открыты здесь в 1964 году, в промышленную разработку введены три геологических объекта. Специфика месторождения заключается в высокой вязкости нефти, что потребовало от нефтяников поиска и внедрения новых технологических решений.

С 1983 по 2018 годы на месторождении успешно применялся метод нагнетания в пласт пара и горячей воды. Закачка теплоносителя позволила существенно снизить вязкость нефти и повысить эффективность добычи из верейско-башкирского пласта. За успешное внедрение этой инновационной технологии коллектив «Удмуртнефти» был удостоен Государственной премии РФ в области науки и техники.

В настоящее время стабильные показатели добычи на месторождении обеспечиваются за счет системы поддержания пластового давления. Для закачки в пласт используется подтоварная вода, что позволяет исключить забор воды из природных источников и снизить нагрузку на окружающую среду.

Для интенсификации добычи и повышения эффективности выработки запасов специалисты предприятия активно применяют современные технологии. За последние 10 лет на Гремихинском месторождении проведено более 1 500 геолого-технических мероприятий. Наиболее эффективными зарекомендовали себя обработка призабойной зоны пласта, ремонтно-изоляционные работы, а также перевод на другие горизонты и приобщение пластов. Комплексный подход обеспечивает высокие показатели коэффициента извлечения нефти из неоднородного карбонатного коллектора.

Наряду с Гремихинским, основной добывающий фонд предприятия также сосредоточен на Мишкинском, Чутырско-Киенгопском и Ельниковском месторождениях.