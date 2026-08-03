Гастрофестиваль, парусная регата «Фуюань – Хабаровск» и марафон «Поколение победителей» войдут в культурно-спортивную программу II Российско-Китайского форума

На II Российско-Китайском форуме, который пройдет в Хабаровске 4–6 сентября, запланированы мероприятия культурной и спортивной программы. Они направлены на демонстрацию традиций, развитие приграничного сотрудничества и укрепление связей между двумя странами. Официальная церемония открытия РКФ-2026 состоится 4 сентября с участием артистов Хабаровского края и КНР. Оператор – Фонд Росконгресс.

«Культура и спорт – это универсальные способы взаимодействия между странами. Совместные мероприятия в этих сферах помогают России и Китаю углубить деловые связи и сделать их более комплексными, обогатить бизнес-диалог за счет понимания культуры стран, усилить командное взаимодействие. Убежден, спортивно-культурная программа Российско-Китайского форума будет способствовать укреплению сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах», – подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов.

Культурная программа объединит концертные, театральные и музейные площадки города. В первый день форума состоится концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра при участии солистов Большого театра России и артиста из КНР Шанжун Цзяна. 5 сентября пройдет показ балета «Метель», а 6 сентября – оперетты «Сильва» Хабаровского краевого академического музыкального театра и постановки любительского театра особенных людей «КЛЮЧ». В дни форума участники смогут посетить выставку «Посольские дары» из собрания Музеев Московского Кремля, а также экспозиции Дальневосточного художественного музея.

«Культурный диалог России и Китая имеет глубокие исторические корни. Гордимся, что Хабаровский край вновь становился площадкой для взаимодействия и культурного обмена между странами, а общие ценности и взаимный интерес к искусству, спорту и традициям превращаются в надёжную опору для всего комплекса двусторонних отношений. Наша общая задача — не просто сохранить этот уникальный опыт, но и приумножить его для будущих поколений», — отметил вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.

Спортивная программа включает легкоатлетический марафон «Поколение победителей», посвященный 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, Фестиваль баскетбола на Кубок Губернатора Хабаровского края среди юношей и девушек в пяти возрастных категориях, а также международную парусную регату «Фуюань — Хабаровск», участники которой преодолеют около 70 километров по реке Амур.

Отдельное место в программе займет гастрономический фестиваль «Кухни России и Китая», который пройдет с 4 по 6 сентября на набережной реки Амур. 12 шеф-поваров из России и Китая будут готовить национальные блюда и напитки. Проект продемонстрирует разнообразие, уникальные секреты и современные тенденции кулинарных традиций двух стран для жителей и гостей города.

В рамках Российско-Китайского форума в Хабаровске будет организовано более 40 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству двух стран по различным направлениям. Ожидается, что форум соберет более 3 тысяч представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР.

Организатором Российско-Китайского форума выступает Правительство Хабаровского края при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Российского экспортного центра.