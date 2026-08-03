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Фонд Росконгресс и Федерация конного спорта России подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Кубка Президента Евразийской ассоциации Фонд Росконгресс и Федерация конного спорта России подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель директора Фонда Росконгресс Ирина Жильцова и президент Федерации конного спорта России Марина Сечина.

Соглашение направлено на развитие долгосрочного партнерства и объединение усилий сторон в реализации совместных проектов, способствующих развитию конного спорта, конгрессно-выставочной деятельности и общественных инициатив. Документ закрепляет намерение сторон совместно развивать современные форматы взаимодействия, расширять профессиональные связи и содействовать продвижению отраслевых проектов.

«Фонд Росконгресс на протяжении многих лет поддерживает инициативы, направленные на развитие детского и юношеского конного спорта, а также проекты, способствующие сохранению национальных традиций. В этом году на Петербургском международном экономическом форуме впервые была представлена «Русская тройка» – один из символов отечественной культуры и коневодства. Для нас это не разовые инициативы, а часть системной работы по продвижению российских традиций и развитию спортивной повестки.
Подписание соглашения с Федерацией конного спорта России станет важным шагом, который позволит объединить наши усилия и вывести совместные проекты на новый уровень», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс Ирина Жильцова.

В числе ключевых направлений сотрудничества – организация совместных спортивных, конгрессных и выставочных мероприятий, проведение розыгрыша Кубка Росконгресс на турнирах Федерации конного спорта России, разработка тематических деловых сессий и конференций, информационное сопровождение совместных проектов, а также экспертное и консультационное взаимодействие. Отдельное внимание будет уделено развитию международных партнерских связей и продвижению совместных инициатив в российском и зарубежном информационном пространстве.

«Конный спорт в России уверенно развивается, растет число соревнований, расширяется география проведения турниров, появляются новые проекты и инициативы. Для нас важно, чтобы этот процесс сопровождался развитием деловой и общественной повестки, привлечением новых партнеров и созданием дополнительных возможностей для спортсменов, организаторов и регионов. Сотрудничество с Фондом Росконгресс позволит объединить эти направления и вывести реализацию совместных проектов на новый уровень», – подчеркнула президент Федерации конного спорта России Марина Сечина.

Подписание соглашения стало одним из ключевых событий деловой программы Кубка Президента Евразийской ассоциации и подтвердило стремление сторон к развитию долгосрочного сотрудничества, направленного на популяризацию конного спорта, укрепление межотраслевого взаимодействия и реализацию новых совместных проектов.

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