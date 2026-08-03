Опубликована архитектура деловой программы Международного форума обеспечения коллективной безопасности

Стала известна архитектура деловой программы Международного форума обеспечения коллективной безопасности, который состоится в Москве 10–11 ноября в рамках председательства России в ОДКБ.

Организаторами мероприятия выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«В условиях трансформации глобальной системы безопасности востребованы скоординированные меры по надежной защите России и ее союзников от любых вызовов. Наша общая цель – не только достижение технологического лидерства ОДКБ, но и укрепление позиций Организации в Евразии. Предстоящий в Москве Форум станет важным инструментом для достижения этой цели: он не только объединит экспертов для решения глобальных задач безопасности, но и откроет новые горизонты для деловых контактов и совместных проектов в условиях формирования многополярного мира», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума обеспечения коллективной безопасности Антон Кобяков.

Деловая программа Форума сформирована вокруг трех тематических треков пленарных заседаний, а также дискуссионных панелей и включает более 20 мероприятий, направленных на укрепление коллективной безопасности.

На пленарных заседаниях будут затронуты актуальные вопросы безопасности в Евразии в эпоху глобальных вызовов и многополярного мира:

– Мозаика безопасности в Евразии: пространство для диалога и возможности для единой архитектуры;

– Глобальные вызовы XXI века и трансформация механизмов коллективной безопасности;

– Коллективная безопасность в многополярном мире.

Дискуссионные панели будут нацелены на предметный анализ различных аспектов практического взаимодействия по поддержанию стабильности в региональном и международном контексте.

В рамках Форума также состоится выставка продукции и технологий в сфере обеспечения коллективной безопасности.