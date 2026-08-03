Россия и Киргизия обсудят стратегические проекты сотрудничества до 2030 года

С 5 по 7 августа 2026 года в селе Бостери Иссык-Кульской области Киргизской Республики состоится VIII Киргизско-Российский экономический форум, который пройдет при поддержке Фонда Росконгресс. Организатором мероприятия выступает Российско-Кыргызский фонд развития.

Форум объединит более 1000 представителей органов государственной власти, бизнеса, институтов развития, финансовых организаций и экспертного сообщества.

В этом году форум пройдет одновременно с XII Киргизско-Российской межрегиональной конференцией и включит выездные сессии международного экспертного форума «Примаковские чтения» и Петербургского международного экономического форума. Такой формат позволит объединить обсуждение стратегических вопросов евразийской интеграции, межрегионального взаимодействия и практических проектов в сфере экономики, инвестиций и делового туризма.

Ключевыми темами форума станут промышленная кооперация, развитие транспортно-логистических коридоров, энергетика, цифровая трансформация, финансовая инфраструктура, агропромышленный комплекс, цифровой суверенитет и межрегиональное сотрудничество. Центральным событием программы станет пленарное заседание «Стратегическое партнерство Киргизстана и России: приоритеты – 2030», посвященное формированию долгосрочной повестки двустороннего взаимодействия.

VIII форум станет продолжением практической работы, начатой годом ранее. По итогам VII Киргизско-Российского экономического форума было подписано 29 соглашений и меморандумов на общую сумму около 270 млн долларов США, охватывающих транспорт, промышленность, энергетику, цифровую экономику и другие отрасли.