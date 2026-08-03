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Открыта регистрация СМИ на Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур

С 3 по 24 августа 2026 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проводится с 2012 года и зарекомендовал себя как уникальная дискуссионная площадка для сотрудничества в сфере культуры и искусства, а также открытого и содержательного обсуждения вопросов, возникающих по мере развития современной культурной среды.

Мероприятие объединяет представителей разных стран, национальностей и профессий, среди которых официальные делегации из более чем 50 стран мира, деятели культуры и искусства, представители органов государственной власти, международных организаций и бизнеса, эксперты и ведущие СМИ.
Форум станет одним из ключевых событий Года единства народов России, объявленного Указом Президента № 962 от 25 декабря 2025 г.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября 2026 года. Главная тема форума – «Объединенные культуры – общие ценности». В 2026 году организатором форума выступит Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Администрации Санкт-Петербурга.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте: unitedcultures.ru в разделе «СМИ».

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