Опубликована деловая программа ВЭФ–2026

На официальном сайте опубликована деловая программа XI Восточного экономического форума, которой состоится во Владивостоке 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума – «Дальний Восток – развитие во благо людей». Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«Восточный экономический форум, который проводится по поручению главы государства, стал одним из эффективных инструментов развития Дальнего Востока. Форум остается ключевой площадкой для выработки прорывных решений, заключения крупных инвестиционных соглашений, меняющих к лучшему жизни тысячи дальневосточников и северян. С ВЭФ начались дальневосточная ипотека и программа «Гектар», масштабный проект по реновации 25 дальневосточных городов, программы по строительству арендного жилья, создание и развитие новых преференциальных режимов. Во многом благодаря ВЭФ на Дальнем Востоке реализуется почти 3 тысячи инвестиционных проектов с объемом вложенных инвестиций 6,5 трлн рублей, введено более 1100 предприятий, создано более 180 тыс. рабочих мест. Уверен, что этот форум будет таким же плодотворным, как и предыдущие», – сказал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В деловую программу войдут более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики».

«Мир переживает глобальную социально-экономическую трансформацию. Меняется конфигурация международного взаимодействия, механизмы и инструменты экономического развития, которые были актуальны еще совсем недавно, сегодня утрачивают эффективность. В соответствии с мировыми тенденциями и национальными приоритетами Россия перестраивает экономику, социальную сферу, государственное управление. Программа Восточного экономического форума традиционно призвана объединить представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для формирования передовых решений во всех отраслях. В этом году в ней отражены такие важные направления, как достижение технологического суверенитета, развитие международного сотрудничества, формирование устойчивого экономического пространства и другие темы. Убежден, результатом работы в рамках ВЭФ станет разработка актуальных решений, которые будут частью долгосрочной стратегии развития России и обеспечат лидерство во всех ключевых направлениях», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках трека «Жить и работать на Дальнем Востоке» обсудят реализацию мастер-планов 25 городов Дальнего Востока, строительство арендного жилья, демографические программы макрорегиона, развитие науки и другие темы. Отдельное внимание будет уделено Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года, которая разрабатывается в настоящее время. Среди других тем – вопросы усиления преподавания инженерных дисциплин в школах, развитие системы дополнительного профессионального образования и повышение практической ориентированности университетских программ для преодоления кадрового дефицита, а также система подготовки специалистов для сферы государственного управления.

Блок «Механизмы привлечения частных инвестиций» посвящен экономическому развитию макрорегиона. Участники тематических сессий обсудят формирование новой единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке, внедрение «народных» облигаций и цифровых финансовых активов для финансирования региональных проектов и развитие Восточного финансового центра, а также механизмы привлечения капитала в субъекты за счет инструментов фондового рынка. Среди приоритетов – перспективы добывающей и перерабатывающей отраслей, повышение туристической привлекательности Дальнего Востока.

Сессии направления «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия» будут фокусироваться на развитии экономических связей между российскими партнерами на международной арене и регионами ДФО. Будет уделено внимание таким темам, как развитие острова Большой Уссурийский совместно с китайской стороной, внедрение специальных административных режимов для привлечения зарубежных компаний в российскую юрисдикцию, а также развитие международного коммерческого арбитража в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Запланированы бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Монголии, Вьетнама и стран АСЕАН.

Участники дискуссий в рамках трека «Технологии настоящего и будущего» обсудят такие темы, как создание дата-центров на Дальнем Востоке, роботизация производств, внедрение беспилотного транспорта, а также цифровизация в сфере госуправления и взаимодействия с органами власти.

Блок «Логистика и инфраструктура для роста экономики» будет посвящен северному завозу, развитию промышленно-транспортного каркаса Дальнего Востока, повышению доступности перелетов. Среди тем – повышение энергетической независимости макрорегиона, повышение комфорта городской среды и другие темы.

В программу ВЭФ–2026 войдут Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего», Международный форум «День сокола», Форум МСП, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, конференция «Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории АТР». Мероприятия деловой программы запланированы на площадке выставки «Улица Дальнего Востока». В частности, состоятся открытая пленарная сессия по проектам программы «Муравьев-Амурский 2030», деловая игра «Владивосток-2050: проектирование города будущего», а также площадки, посвященные конкурсу «Дальний Восток – Земля приключений» и туристическим продуктам, созданным в макрорегионе.