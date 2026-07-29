Музеи как хранители культурной памяти: на Форуме объединенных культур обсудят самые острые вопросы музейного дела

Сохранение культурного наследия, актуальные вопросы музейного дела, вопросы реституции, реставрации и этики археологии станут ключевыми темами секции «Музеи» XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Руководитель секции — генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Деловая программа объединит руководителей крупнейших музеев, представителей профильных органов государственной власти, специалистов в области сохранения и реставрации объектов культурного наследия, а также российских и зарубежных экспертов.

Музеи всегда были пространством, где сохраняется память человечества и ведется разговор о ценностях, объединяющих разные поколения и культуры. Сегодня этот разговор становится как никогда сложным. «Сегодня звучат голоса о том, что музеи устарели, хранят награбленные ценности и являются порождением исключительно европейской культуры», — говорит Михаил Пиотровский. — «Отменяются музеи как «хранилища краденого», отменяются культурные заимствования, нарастают реституционные требования».

Именно этим неудобным, болезненным, но требующим честного обсуждения темам посвящена деловая программа секции. В центре внимания участников — вопросы сохранения исторической памяти и культурной идентичности, современные подходы к развитию музейных институций, международное взаимодействие музейного сообщества.

«В рамках форума мы обсудим острые вопросы: что такое культурное заимствование, проблемы реституции, кому принадлежит право на интерпретацию культурного кода», — подчеркивает Пиотровский. — «Эти темы часто лежат в основе серьезных конфликтов. Цель — найти способы, с помощью которых музеи могут способствовать укреплению мира, делая суверенные культуры частью общемирового наследия».

Сегодня реституция перестала быть только юридической или музейной проблемой. Она стала частью новой глобальной этики. Язык требований кардинально меняется. Раньше говорили: «верните имущество, чтобы мы хранили его у себя». Теперь все чаще звучит иное: само право хранить и изучать чужие артефакты — уже акт апроприации, культурного насилия.

«Реституция является частным случаем, потому что главный вопрос — что такое музей? Это организм, из которого ничего нельзя изъять, или это склад, из которого можно вынуть и отдать?» — считает Михаил Пиотровский. — «Музей неделим. Это организм. То, что попало в музей однажды, должно там оставаться».

Точкой отсчета для разговора о современной реставрации послужит выставка «Тициан. Последний шедевр: «Святой Себастьян»», приуроченная к 450-летию со дня смерти художника. «Святой Себастьян», один из символов Эрмитажа, впервые прошел полную реставрацию, которая продлилась более трех лет. Выставка сопровождается материалами исследований, фотографиями этапов реставрации и видеосюжетами, посвященными последнему году жизни Тициана. Это не просто показ шедевра — это возможность увидеть, как рождается профессиональное решение и какую этическую нагрузку оно несет.

На предстоящей сессии будут всесторонне рассмотрены сложные вопросы, связанные с этической ответственностью реставраторов и трансформацией подходов к сохранению культурных ценностей: дилемма вмешательства и аутентичности, право на обновление и долг перед подлинником, границы профессионального суверенитета и диалог с другими культурами.

Как подчеркивается в новой стратегии ICCROM до 2031 года, провозглашающей подход CARE (Conserve, Activate, Recognise, Engage), наследие является не роскошью, а «спасательным кругом», связывающим поколения и укрепляющим социальную устойчивость.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября 2026 года. Главная тема форума — «Объединенные культуры — общие ценности». Организаторами — Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга и Фонд Росконгресс.