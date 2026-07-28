VI Конгресс молодых ученых состоится 2–4 декабря в Санкт-Петербурге

Решением Организационного комитета VI Конгресса молодых ученых изменены даты и место проведения мероприятия. Конгресс соберет на площадке ведущих ученых, представителей научных и образовательных организаций, инженеров, технологических предпринимателей, государственных деятелей и представителей деловых кругов.

«Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, цель Конгресса молодых ученых нацпроекта «Молодежь и дети» – это создание площадки для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между людьми, которые хотят заниматься наукой. Впервые ведущие отечественные и зарубежные ученые встретятся в Санкт-Петербурге, где была открыта первая Академии наук в России и зарождались традиции. Уверен, что участники Конгресса предложат смелые инициативы под запросы государства и бизнеса, а энергия молодых талантов перерастет в реальный и мощный двигатель научно-технологического суверенитета страны», – сказал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

«Конгресс молодых ученых – уникальная площадка, где формируется новое кадровое ядро российской науки. Живой обмен идеями, выставка передовых научных разработок, дискуссии на самые актуальные темы – все это дает молодым ученым глубокое понимание процессов, происходящих сегодня в научной среде, а также знакомит с возможностями, которые существуют в стране для развития карьеры в науке. Конгресс молодых ученых призван показать, что российская наука сегодня – это динамичное, престижное и максимально перспективное пространство, где амбициозный ученый может полностью реализовать свой потенциал и работать на будущее нашей страны», – отметил помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

«Местом проведения Конгресса молодых ученых в 2026 году определен конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Конгресс состоится 2–4 декабря.

Площадка станет местом диалога науки, государства и бизнеса по вопросам научного развития, выработки и корректировки мер государственной поддержки научной деятельности. Ежегодные встречи в рамках Конгресса обеспечивают тонкую настройку трехстороннего взаимодействия, позволяют в реальном времени реагировать на новые вызовы, поддерживать отрасли опережающего развития, внедрять новые технологии в производственные цепочки. Это дает уверенность в том, что российская наука остается сильной и современной, составляя основу стратегического лидерства России в мире», – сообщил советник Президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.

Конгресс молодых ученых – ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития. Одной из его ключевых задач остается вовлечение в научно-технологическую сферу талантливой молодежи и молодых исследователей, предпринимателей.

В 2025 году Конгресс продемонстрировал рекордное международное участие, собрав более 8000 участников из 89 регионов Российской Федерации и 100 иностранных государств. В повестку Конгресса, помимо традиционного формата дискуссий по вопросам научного развития, вошли лекции, мастер-классы, научные битвы, кинопоказы и интеллектуальные игры. Выставка передовых научных достижений на площадке Конгресса предоставила возможность ведущим научным организациям, технологическим компаниям и предпринимателям показать научные разработки, отвечающие современным вызовам.

Организатор Конгресса молодых ученых – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».