В Омске завершился Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в третий раз принимала Омская область, подтвердил высокий интерес российских и казахстанских регионов и бизнеса к реализации совместных проектов.

Форум прошел при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Фонда Росконгресс и Администрации Омской области.

Мероприятие объединило более 650 представителей России и Казахстана. В Омск прибыли заместители председателей правительств, руководители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, парламентарии, представители делового и экспертного сообщества.

Деловая программа нулевого дня включила отраслевые сессии по вопросам логистики, экологии и промышленной кооперации, молодежные мероприятия, выставку, заседание Российско-Казахстанского делового совета и биржу деловых контактов с участием более 400 компаний. Практическим итогом стали новые договоренности между предприятиями двух стран, подтвердившие большой потенциал дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Заключены соглашения, меморандумы и коммерческие контракты на общую сумму свыше 65 млрд рублей. Отмечен высокий интерес российских и казахстанских компаний к совместным проектам и практическая направленность Форума.

Ключевым событием основного дня XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана стало участие Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Глав государств встретил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Лидеры России и Казахстана впервые с 2019 года приняли участие в форуме в очном формате. И именно в Омске в 2003 году состоялся первый Форум межрегионального сотрудничества двух государств. С тех пор площадка стала одним из ключевых механизмов развития российско-казахстанского партнерства.

Перед пленарным заседанием Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено роли регионов в укреплении экономических и гуманитарных отношений. Благодаря совместной работе органов власти и бизнеса товарооборот между Россией и Казахстаном в 2025 году достиг почти 29 млрд долларов, а объем российских инвестиций в экономику Казахстана превысил 30 млрд долларов.

Открывая пленарное заседание, Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул значимость центральной темы форума.

«В нынешнем году Форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен, ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей в Евразии», — отметил Владимир Путин.

В развитие ключевой темы форума Губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил с инициативой создания межгосударственной программы комплексного развития Иртыша. По мнению главы региона, объединение усилий России, Казахстана и Китая позволит раскрыть транспортный и экономический потенциал одной из крупнейших рек Евразии. Предлагается включить в программу восстановление судоходства, обеспечение необходимой водности, модернизацию портовой инфраструктуры, развитие мультимодальных перевозок, пунктов пропуска и проведение совместных научных исследований.

Выступая на пленарном заседании, Виталий Хоценко отметил, что Омскую область и Казахстан связывают более тысячи километров общей государственной границы, многолетние добрососедские отношения и прочные экономические связи. Казахстан остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров региона, на долю которого приходится около трети внешнеторгового оборота Омской области.

Подводя итоги пленарного заседания, Владимир Путин отметил, что обмен мнениями получился насыщенным и содержательным. Участники обсудили новые инициативы по развитию транспортной инфраструктуры, раскрытию транзитного потенциала и укреплению экономической кооперации, а правительства двух стран продолжат поддерживать стремление регионов и бизнеса к реализации совместных проектов.