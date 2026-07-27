Россия и ОАЭ расширяют сотрудничество в год 55-летия дипломатических отношений

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммадом Альджабером. Стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также совместные инициативы в год 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

Участники отметили динамичное развитие российско-эмиратских отношений, которые опираются на традиции дружбы и взаимного уважения, принципы равноправия и учета интересов обеих стран. Основой укрепления двусторонних связей остается конструктивный диалог на высшем уровне, который дополняют активные контакты по межправительственной, межпарламентской и межведомственной линиям, а также взаимодействие между организациями, регионами и представителями делового сообщества.

«За 55 лет дипломатических отношений Россия и Объединенные Арабские Эмираты сформировали прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Сегодня наши страны объединяют не только устойчивый политический диалог и растущий товарооборот, но и стремление развивать практическое взаимодействие в инвестиционной, энергетической, туристической и гуманитарной сферах. Важно, что сотрудничество приобретает все более системный характер, а к совместной работе активно подключаются представители регионов, молодежи, малого и среднего бизнеса. Уверен, что реализация новых инициатив придаст дополнительный импульс российско-эмиратским отношениям», – отметил Кобяков.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено итогам участия делегации ОАЭ в Петербургском международном экономическом форуме 2026 года. В ее состав вошли 107 человек, включая представителей Министерства экономики и туризма ОАЭ, частных компаний и деловых объединений. Делегацию возглавил министр экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри.

В рамках ПМЭФ-2026 при участии Посольства ОАЭ были организованы три мероприятия: сессия «Деловые возможности ОАЭ – Россия: партнерство с МСП», бизнес-диалог «Россия – ОАЭ», а также дискуссия «Молодежь как мост для укрепления экономического сотрудничества между ОАЭ и Россией». В ходе молодежной сессии были представлены видеообращения Посла ОАЭ и министра экономики и туризма ОАЭ, посвященные роли нового поколения в развитии двустороннего взаимодействия.

В 2026 году состав эмиратской делегации был расширен за счет представителей малого и среднего предпринимательства. В ПМЭФ приняли участие 18 представителей этого сектора. Для них была подготовлена отдельная программа, включавшая профильную сессию с презентацией инициатив эмиратских компаний, встречи в формате B2B, а также посещение торгово-промышленных палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении участия малого и среднего бизнеса в российско-эмиратских деловых мероприятиях.

«Участие делегации Объединенных Арабских Эмиратов в Петербургском международном экономическом форуме в этом году подтвердило высокий интерес эмиратского бизнеса к развитию сотрудничества с российскими партнерами. Для нас особенно важно, что диалог охватывает не только крупные компании, но и малый и средний бизнес, молодежные инициативы, туризм и инвестиционные проекты. Мы намерены продолжить эту работу в рамках предстоящих международных мероприятий в России и рассчитываем, что новые встречи и совместные инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами», – отметил Мохаммад Альджабер.

Еще одной темой встречи стало развитие сотрудничества в сфере туризма. Участники высоко оценили проведение диалога «Россия – ОАЭ: история успеха» в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!». Было отмечено, что туристические обмены способствуют не только экономическому развитию, но и укреплению доверия, культурных и гуманитарных связей между народами двух стран. Стороны обсудили возможность придания российско-эмиратской туристической сессии ежегодного статуса.

Представители ОАЭ также приглашены к участию в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1–4 сентября 2026 года во Владивостоке.

Отдельно стороны рассмотрели возможное участие представителей ОАЭ в международном форуме «День сокола», который традиционно проходит в рамках ВЭФ. Соколиная охота является важной частью культурного наследия и национальной идентичности Объединенных Арабских Эмиратов. ОАЭ также участвуют в международных инициативах по сохранению редких видов соколиных и входят в число государств, подписавших Рамочную декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета.

В ходе встречи также обсуждались перспективы развития взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе. Эмиратская сторона приглашена к участию в Российской энергетической неделе, которая пройдет 14–16 октября 2026 года в Москве. Участие представителей профильных государственных органов и бизнеса ОАЭ позволит продолжить диалог по перспективным направлениям энергетического сотрудничества и установить новые контакты с российскими организациями.

Кроме того, посольству ОАЭ предложено принять участие в работе Российско-Арабского экономического форума, проведение которого планируется в Москве. Новая площадка призвана активизировать экономический диалог между Россией и арабскими странами, содействовать устранению торговых барьеров, развитию прямых деловых контактов и подготовке инвестиционных соглашений.