Новак пригласил Министра энергетики Турции Байрактара на Российскую энергетическую неделю

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провел рабочую встречу с Министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в отраслях ТЭК.

«Партнерство между Россией и Турцией в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер. На фоне турбулентной ситуации в регионе и мире в целом взаимодействие в энергетической отрасли приобретает особое значение. Россия была и остается надежным поставщиком газа, нефти и других природных ресурсов на турецкий рынок. Стабильно функционируют трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», госкорпорация «Росатом» продолжает сооружение первой в Турции АЭС «Аккую», фактически создавая на территории республики новую отрасль ядерной энергетики», — отметил вице-премьер.

В завершение встречи Александр Новак пригласил Алпарслана Байрактара принять участие в деловой программе Форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве 14–16 октября 2026 года.