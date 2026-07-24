Объявлены эксперты международных соревнований ArtMasters Open

Стали известны имена режиссеров и артистов, с которыми будут работать финалисты международных командных соревнований ArtMasters Open. Мероприятие состоится в сентябре в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи.

«Формат соревнований ArtMasters Open дает возможность молодым специалистам поработать вместе с признанными мастерами — режиссерами, артистами и экспертами, обмениваться опытом в реальном производственном процессе. Именно такое взаимодействие поколений и культур рождает новые стандарты индустрии и позволяет открывать имена будущих лидеров отрасли», –– подчеркнул директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

В финал соревнований прошли 100 молодых специалистов в сфере креативных индустрий со всего мира. Они составят международные команды по двум трекам — «Кино» и «Музыка».

Главным режиссером направления «Кино» стал Алексей Куприянов — опытный кинематографист, оператор и режиссер, снявший около 1000 клипов и рекламных роликов для ведущих российских и международных брендов, включая Сбер, Ozon, Mercedes, Beats и World of Tanks. Он также участвовал в создании полнометражных фильмов и клипов для звезд российской эстрады — Басты, Zivert и Димы Билана. Наставниками выступят российские режиссеры — признанные авторы, чьи фильмы уже отмечены на международных площадках. Под их руководством команды финалистов будут создавать ролики на тему «Искусство быть человеком», посвященные культуре как универсальному языку в эпоху технологических перемен и искусственного интеллекта.

Финалисты направления «Музыка» создадут клипы для известных российских исполнителей, среди которых Margo, Hollyflame, Леон Кемстач и другие. Главным режиссером направления «Музыка» стал Сергей Грей — клипмейкер, продюсер и режиссер, основатель компании Serghey Grey Production. Он постоянный режиссер Мари Краймбрери, автор клипов на хиты Артура Пирожкова, собравшие более 500 млн просмотров. За 10 лет снял более 300 клипов и 150 концертных выступлений, работал с Полиной Гагариной, Zivert, Ольгой Бузовой, группой «Винтаж» и другими. Создал документальный фильм и музыкальный клип для знаменитых иностранных исполнителей. На протяжении двух лет — наставник сборных команд ArtMasters в направлении «Музыка».

«Международный фестиваль молодежи объединяет талантливых молодых людей со всего мира, создавая условия для рождения новых идей, профессиональных связей и долгосрочных международных проектов. ArtMasters Open станет одним из ключевых событий программы Фестиваля, где молодые специалисты смогут не только перенять опыт признанных мастеров, но и вместе с ними создать реальные творческие продукты в составе международных команд. Такой формат позволяет преодолеть культурные и языковые границы, найти единомышленников и сделать первый шаг к будущим совместным проектам. Уверен, что для многих участников ArtMasters Open станет отправной точкой в профессиональной карьере и откроет новые возможности для международного сотрудничества», — отметил генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов (признан в РФ иностранным агентом).

Участие в ArtMasters Open было доступно специалистам в возрасте от 18 до 35 лет. Одно из обязательных условий — знание английского языка. Помимо иностранцев заявки могли подать финалисты Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс», в том числе в категории «Юниоры», или Командных соревнований «АртМастерс Регионы». Участники могли выбрать одну из 15 компетенций в направлениях «Кино» и «Музыка».

Иностранным участникам были доступны такие направления, как «Графический дизайнер», «Медиакомпозитор», «Моушн-дизайнер», «Оператор кино и ТВ», «Промпт-инженер», «Режиссер монтажа», «Художник по гриму». Финалисты проектов «АртМастерс» выбирали из компетенции «Звукорежиссер», «Клипмейкер», «Продюсер», «Стилист», «Сценарист», «Художник-оформитель», «Художник по гриму», «Художник по костюмам».

«АртМастерс» — ведущая российская платформа, объединяющая профессионалов креативных индустрий: от fashion и дизайна до цифрового искусства и перформанса. С 2020 года экосистема поддерживает таланты через образовательные программы, гранты и коллаборации. Национальный открытый чемпионат «АртМастерс» — это основное соревнование для специалистов креативных индустрий в России, в том числе в сфере бэкстейджа и цифрового искусства. Главная тема VII сезона соревнований — «Сила единства. Искусство, которое объединяет». Проект формирует пул высококвалифицированных экспертов и способствует расширению творческого кластера, что соответствует приоритетам государственной политики в сфере развития креативных индустрий и человеческого капитал.

Конкурс является важной частью экосистемы «АртМастерс», объединяющей профессионалов креативных индустрий. Участники получают доступ к масштабной платформе возможностей, которая поддерживает таланты через образовательные программы, гранты и коллаборации. Все проекты в рамках «АртМастерс» открыты для новых участников и специалистов из России и других стран. Экосистема создана для раскрытия творческого потенциала каждого при поддержке бизнеса, государства и экспертов в сфере креативных индустрий.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения РФ и Администрации Президента РФ. За 6 лет в Чемпионате приняли участие 130 тыс. человек. Финалистами проекта стали более 1700 человек, а 489 человек получили денежные призы.