«Коммерсантъ» признан самой цитируемой газетой в соцмедиа по итогам июня 2026 года, согласно рейтингу «Медиалогии». В общем зачете среди всех СМИ издание поднялось на вторую строчку, уступив лишь лидеру сводного рейтинга. Наибольший резонанс в сети вызвали два материала: о послаблениях для НПЗ по стандарту «Евро-3» и о том, как проблемы на топливном рынке начинают сказываться на автоперевозках — эти темы активно обсуждались как профильными экспертами, так и обычными пользователями.

В десятку лидеров по цитируемости в соцмедиа также вошли «Ведомости», «Известия», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Парламентская газета», «Аргументы и факты», «Завтра» и «Независимая газета». При этом в основном газетном рейтинге (по цитируемости в СМИ) пальму первенства удерживают «Известия», а «Ъ» довольствуется вторым местом, что говорит о разной медийной стратегии изданий: одни сильнее в профессиональной среде, другие — в народных обсуждениях.

Среди других типов СМИ также есть свои лидеры. Самым цитируемым журналом вновь стал Forbes, который стабильно удерживает внимание деловой аудитории. На радио первую строчку занял Sputnik, а «Коммерсантъ FM» вошел в четверку сильнейших, подтвердив высокий уровень доверия слушателей к оперативным новостям и аналитике холдинга.

Интересно, что в целом рейтинг июня показал возросший интерес аудитории к экономической и отраслевой повестке — на фоне сохраняющейся неопределенности на сырьевых рынках пользователи соцмедиа всё чаще обращаются к проверенным деловым изданиям, что и отразилось в итоговых цифрах «Медиалогии». Эксперты связывают этот тренд с сезонным оживлением дискуссий вокруг государственного регулирования топливной отрасли и логистики.