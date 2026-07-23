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BIOCAD объявляет об изменении стратегии развития портфеля

Компания приняла решение сфокусироваться на биологических и генотерапевтических препаратах как наиболее перспективных направлениях с высокой ценностью для пациентов.

Это означает, что BIOCAD сохраняет в портфеле как оригинальные инновационные молекулы, так и биоаналогичные препараты, но пересматривает подходы к разработке и выпуску химических (синтетических) лекарственных средств.

«Мы последовательно продолжаем формирование портфеля оригинальных молекул. Однако, мы видим сильную потребность пациентов именно в биологической терапии, для удовлетворения которой компания обладает экспертизой и наработанными продуктами. На сегодня у нас в разработке находятся 27 новых оригинальных биологических и генотерапевтических молекул.» – сообщили в пресс-службе компании.

Изменение продуктовой стратегии требуют корректировки и организационной структуры, и перестройки процессов, включая производственные мощности. Для увеличения производства биологических и генотерапевтических препаратов в планах компании переоборудование производственных мощностей, в настоящее время задействованных в химическом синтезе. При этом все текущие обязательства перед пациентами и системой здравоохранения по поставкам препаратов выполняются в полном объеме.

Производственные мощности и логистические цепочки работают штатно.

BIOCAD остается одной из крупнейших биотехнологических компаний страны, продолжает развиваться и привлекать специалистов на приоритетные направления фармацевтической отрасли для обеспечения пациентов инновационными лекарственными препаратами.

Сейчас компания проводит более 60 клинических исследований.

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