Правительство России создаст штаб по вопросам развития цифровых платформ

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о создании постоянной подкомиссии по вопросам развития цифровых платформ. Основной задачей подкомиссии станет выработка стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствованию государственного регулирования этой сферы. В подкомиссию войдут представители федеральных органов власти, курирующие вопросы развития цифровых платформ. Конкретный перечень участников будет утвержден отдельным распоряжением.

«Платформенная экономика – динамичный и технологичный сектор, который развивается очень быстро. В этой связи регулирование должно успевать за внедрением инноваций и при этом поддерживать развитие отрасли. Сейчас совместно с заинтересованными ведомствами мы готовимся к вступлению в силу закона «О платформенной экономике». В дальнейшем будем анализировать практику его применения и при необходимости вносить изменения. Эта работа будет проходить на площадке штаба», – прокомментировал решение заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко. Он подчеркнул, что работа подкомиссии будет вестись с учетом вступления в силу закона 1 октября 2026 года.

В соответствии с перечнем поручений по итогам участия Президента России Владимира Путина в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными, которые состоялись 25 февраля этого года, созданию и внедрению цифровых платформ будет посвящен Пятый Форум будущих технологий в 2027 году.

«Платформенная экономика – это по сути новая модель организации экономических отношений, которая меняет многие сферы: от торговли и услуг до здравоохранения, образования и рынка труда. Важно, чтобы государственное регулирование стимулировало развитие инноваций и создавало условия для безопасного и устойчивого роста этого сектора. Поэтому работа подкомиссии и подготовка к реализации закона «О платформенной экономике» – это важный шаг в формировании сбалансированных правил игры, которые учтут интересы всех участников: операторов платформ, партнёров и пользователей. Форум будущих технологий в этой связи откроет возможности для обсуждения всех вопросов по запуску и дальнейшему внедрению цифровых платформ в различные сферы жизни государства и общества», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума будущих технологий Антон Кобяков.

Пятый Форум будущих технологий состоится в 2027 году. Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.