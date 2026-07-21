Cформированы приоритеты развития креативной экономики России

В Москве завершился VII фестиваль-форум «Российская креативная неделя» — главное федеральное событие в сфере креативной экономики, который проходил 17 и 18 июля на площадке комплекса «Мечта» в Парке Горького. Организатор форума Единый центр креативной экономики (АНО «Креативная экономика»).

За семь лет креативная экономика в России прошла путь от отраслевой инициативы до стратегического приоритета для страны.

Российская креативная неделя 2026 подводит итоги и одновременно задает рамку для следующего этапа, в котором ключевым фокусом становится работа одновременно с семью взаимосвязанными слоями: отраслевым, управленческим, пространственным, социальным, политическим, кадровым и научным. Задача следующего этапа развития ценностно-ориентированного сектора — проектировать влияние и измерять социальные эффекты и динамику изменений качества жизни в стране с учетом всех слоев.

Развитие креативной экономики включено в число приоритетных направлений государственной политики. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина сформирована законодательная основа отрасли, механизмы поддержки креативного предпринимательства, реализуются федеральные и региональные программы развития. В настоящее время готовится к утверждению Стратегия развития креативной экономики до 2036 года, а также разрабатывается профильный федеральный проект.

По данным Росстата, по итогам 2025 года доля креативной экономики в ВВП России достигла 4,2%, а объем валовой добавленной стоимости (ВДС) составил 8,26 трлн рублей. Для сравнения: в 2024 году эти показатели составляли 4,1% ВВП и 7,5 трлн рублей соответственно.

Таким образом, за год номинальный объем ВДС креативной экономики увеличился примерно на 760 млрд рублей, что подтверждает устойчивый рост сектора и его возрастающий вклад в развитие российской экономики.

Сегодня заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак отмечает, что развитие креативной экономики выходит за рамки отраслевой повестки и становится одним из стратегических направлений структурной трансформации страны.

По его словам, креативные индустрии обеспечивают новые источники экономического роста, создают возможности для регионов, бизнеса и молодежи, а также являются важным элементом достижения национальных целей развития России.

«Если говорить о стратегических приоритетах развития экономики на ближайшие годы, один из ключевых процессов — структурная перестройка. Это часть более широкой задачи — диверсификации экономики и снижения её зависимости от сырьевой модели роста. Креативная экономика — один из инструментов такого перехода, где стоимость создают интеллект, творчество, идея и технологии. Еще несколько лет назад ее доля в ВВП составляла менее трех процентов, по итогам 2025 года — уже 4,2%, и задача выйти на 6% к 2030 году. За цифрами и динамикой — малый и средний бизнес, городские экономики, рабочие места, возможности для молодежи. Для многих регионов креативные индустрии становятся таким же значимым драйвером развития, как туризм, промышленность или сельское хозяйство. Поэтому мы закладываем развитие креативных индустрий не как отраслевую, а как сквозную задачу — затрагивающую эффективность и конкурентоспособность практически всех секторов экономики, от промышленности до сферы услуг. Это часть общей работы по достижению национальных целей развития, поставленных Президентом на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Принят федеральный закон, сформирована система управления отраслью на федеральном уровне, готовится к утверждению Стратегия развития креативной экономики до 2036 года. Создана институциональная база для долгосрочной работы. Следующий этап — наполнить эту систему конкретными решениями, инструментами поддержки, региональными стратегиями и подготовкой кадров, которые обеспечат сектору устойчивый рост в ближайшей перспективе. Российская креативная неделя за последние годы стала именно той площадкой, где эта стратегическая повестка обсуждается в практической плоскости — с участием регионов, бизнеса и федеральных органов власти, кто видит в креативной экономике не временный тренд, а один из ключевых инструментов развития страны, международного партнерства и интеллектуально-технологического суверенитета нашей страны», — подчеркнул Александр Новак.

Сегодня креативная экономика выступает одним из факторов долгосрочного экономического роста, усиливая значение нематериальных активов в структуре национальной экономики.

На пленарном заседании «Креативная экономика: ценности, объединяющие мир» начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков отметил важные достижения государственной политики в сфере креативных индустрий и перспективы дальнейшего роста сектора: «Российская креативная экономика — это не просто цифры роста, а новая умная сила, в основе которой лежат наши фундаментальные ценности и человеческий капитал.

За семь лет государство выстроило уникальную инфраструктуру, создав условия для высокообразованной молодежи, которая связывает свое будущее с Россией и завтра придет управлять страной. Вопреки старым западным теориям, мы сформировали суверенную распределенную модель: творческий сектор преодолевает монополию мегаполисов и дает колоссальный импульс малым городам и селам. Развитие регионов от Якутии до Тюмени доказывает, что созидательная энергия наших людей способна диверсифицировать даже сырьевую базу и менять облик всей страны».

При этом креативная экономика — это не только про экономический потенциал, но и про производство смыслов, культурных образов и ценностных ориентиров. Ее значение определяется не столько объемом продукции, сколько содержанием создаваемых продуктов, которые формируют общественные представления, влияют на идентичность и транслируют ценности как внутри страны, так и за ее пределами.

Главным ресурсом при этом является человек — носитель знаний, творческого потенциала, способный превращать идеи в инновационные продукты и сервисы, обладающие одновременно экономической, социальной и культурной ценностью.

Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш отметила переход креативной экономики на новый этап развития — от формирования отдельного сектора к инструменту стратегических изменений в экономике и обществе. По ее мнению, креативные индустрии становятся важным ресурсом развития территорий, повышения качества жизни и укрепления международного позиционирования страны.

«В 2026 году мы перерастаем рамки просто разговоров о ценностях — ведь все креативные индустрии, от дизайна до урбанистики, это и есть наши смыслы, воплощенные в реальной жизни. Нам важно видеть всю палитру из семи слоев креативного сектора: от отраслевого, и глубокого социального, удерживающего наши ценности, до управленческого, кадрового, научного, политического и слоя пространственного развития. Только так, удерживая весь этот комплекс, мы сможем сохранить баланс между коммерческой выгодой, экономическим эффектом и пользой для общества, избегая перекоса в какую-то одну сторону. Это уже не просто «мягкая сила» (организация включена Минюстом в список иноагентов), а гибкий, умный инструмент глобального влияния. Но нас учили управлять городами в сырьевую эпоху, а готовых методик для новой реальности не было. Именно поэтому мы ждем от национальной стратегии масштабного видения: куда мы идем? Что для нас в приоритете — уйти от сырьевой зависимости, ярко заявить о российском образе жизни на мировой арене или через творческие индустрии кардинально повысить качество жизни людей? Новая экономика должна одновременно решать эти три фундаментальные задачи», — подчеркнула Марина Монгуш.

Креативная экономика — это ключевой инструмент формирования социального оптимизма в обществе. Благодаря креативным индустриям будущее перестает быть источником тревоги и становится пространством возможностей. Они напрямую связаны с человеком — его талантом, идеями, самовыражением. Каждый запущенный проект в сфере креативных индустрий (локальный бренд, студия анимации, музыкальный фестиваль, IT-продукт) становится зримым подтверждением того, что успех возможен «здесь и сейчас» в своем регионе и городе.

Сдвиг уже фиксируется социологией: по данным ВЦИОМ (2026), 95% российских подростков считают, что в России у молодых людей есть возможность реализовать себя, и 91% думают так о собственном регионе; а из 451 тысячи субъектов МСП в креативных индустриях около 40% — предприниматели младше 35 лет.

Важно формировать молодое поколение не в роли потребителей, а в роли авторов, создателей, превращая ценности в воспроизводимый ресурс. В связи с этим, в рамках форума объявлен запуск нового проекта — движения «Креативное поколение». Организаторы форума в формате фестивальной программы объединили лидеров креативных сообществ из разных регионов страны. Достигнуты договоренности о стратегическом партнерстве с профессиональными и отраслевыми сообществами, направленные на создание инфраструктуры для их совместного влияния на развитие территорий и экономики.

В этом году «Российская креативная неделя» задала новую повестку, определяющую дальнейшее развитие креативной экономики России. В центре повестки не только вопросы экономического роста, но и более широкий, глубокий фокус: как через креативную экономику Россия формирует собственную модель будущего — ценностную, распределенную и опирающуюся на человека как на главного создателя смысла.

Единый центр креативной экономики сосредоточит работу на реализации новой повестки. В числе ключевых направлений — роль креативных индустрий в социальной и демографической политике, развитие территорий через метабренды, а также формирование единого подхода к терминологической базе развития сектора.

Одной из таких задач становится участие креативных индустрий в социальной повестке. Сегодня решение о рождении детей зависит не только от уровня доходов и мер государственной поддержки, но и от социальных установок, представлений о качестве жизни и сценариях будущего. Поэтому достижение национальных целей, установленных Указом Президента Российской Федерации, требует комплексного подхода, в котором экономические инструменты будут дополняться влиянием культуры, медиа и цифровой среды. Креативные индустрии в этом процессе будут участвовать в демографической политике через формирование общественных норм и представлений о современной семье, родительстве и жизненных траекториях.

Значимым направлением стал новый подход развития территорий. Креативные индустрии становятся инструментом формирования метабренда региона. Новый тип экономики требует не просто узнаваемого имени, а бизнес-идентичности региона, которая работает на стыке традиционных и креативных индустрий, капитализирует уникальные активы территории и формирует устойчивые экономические связи.

После вступления в силу федерального закона о креативных индустриях ответственность за развитие креативной экономики в регионах закреплена за регионами.

Приоритетом становится развитие собственных конкурентных преимуществ территорий на основе культурного кода, географических и природных особенностей, производственного наследия, человеческого капитала. В такой модели метабренд становится не только инструментом повышения узнаваемости региона, но и фактором его социально-экономической устойчивости, способствуя привлечению инвестиций, развитию бизнеса и закреплению человеческого капитала.

На «Российской креативной неделе» также было зафиксировано, что отрасль требует новой системы знаний. Креативную экономику сегодня невозможно рассматривать исключительно как совокупность отраслей или механизм государственной поддержки. Сегодня она объединяет экономическое, технологическое, культурное, ценностное и управленческое измерения, формируя новую модель развития территорий и общества.

В этих условиях особое значение приобретает единый понятийный аппарат, который позволит сформировать общие подходы к развитию отрасли, подготовке специалистов и государственному управлению. Будущее учебное пособие ориентировано не только на представителей творческих профессий, но и на управленцев, предпринимателей, инженеров и исследователей, которым предстоит работать в условиях креативной экономики.

В этом году «Российская креативная неделя» объединила более 3500 тысяч участников из 81 региона России, международных представителей из 15 стран мира, включая представителей Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Абхазии.

В течение двух дней состоялось 68 экспертных и стратегических сессий с участием более 390 федеральных экспертов и лидеров индустрий, которые сформировали новые направления развития креативной экономики. В центре внимания — «серебряная» экономика как новый сегмент спроса для креативных индустрий, возвратный туризм как модель устойчивого развития территорий через локальную идентичность и креативные продукты, космокреаномика как пространство интеграции науки, высоких технологий и креативных индустрий, а также — как спорт и креативная экономика могут работать вместе с новыми форматами.

Форум объединил представителей федеральных органов власти, институтов развития, государственных корпораций, крупнейших технологических компаний, медиахолдингов и бизнеса. В работе деловой программы приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Минэкономразвития России, Минкультуры России, Минцифры России, Минпромторга России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, АСИ, Агентства креативных индустрий Москвы, Ростеха, Росатома, Роскосмоса, Сбера, Яндекса и ведущих медиакомпаний.

В ходе форума было подписано 12 соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие и поддержку совместных проектов, обмен лучшими практиками, а также расширение межрегионального и международного партнерства в сфере креативной экономики. Соглашения объединили представителей федеральных и региональных органов власти, образовательных организаций, общественных объединений и бизнеса. Среди них — The Development and Cooperation for Africa (DevCA) Initiative, АНО содействия и реализации творческих проектов «Медиапрактика», АНО «Институт поддержки детского блогинга», АНО «Агентство развития креативных индустрий «Абарт» (Республика Абхазия), ИРИ, Правительство Тюменской области, Департамент по культуре Томской области, АНО «Энергия развития» Госкорпорации «Росатом», Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Фонд «Лидеры будущего», Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и другие.

«Российскую креативную неделю» поддержало 25 индустриальных и региональных партнеров. Расширение круга партнеров форума отражает качественное изменение роли креативной экономики. Она все меньше воспринимается как совокупность 16 профильных индустрий и все больше — как сквозной фактор повышения добавленной стоимости в традиционных секторах. Среди них: Авито, Wildberries, Cosmos Hotel Group, АНО «Энергия развития» Госкорпорации «Росатом» и многие другие.

Два дня комплекс «Мечта» работал как пространство смыслов, где были представлены яркие проекты со всей страны. Нижегородская область показала зеркальную инсталляцию, вдохновлённую павильоном ярмарки XIX века и объединившую исторические отивы, Республика Башкортостан — куполообразный национальный женский убор с символами креативных индустрий, Челябинская область представила экспозицию «Урал создает. Космос вдохновляет», объединившую космический и дизайнерские бренды, Рязанская область украсила пространство керамической композицией «Лев и скопа» от мастеров Скопинской фабрики.

RWB открыл концептуальный поп-ап-корнер молодых российских марок, а бренд Маруника — переосмысленную коллекцию дизайнерских матрешек. На форуме работала медиастудия «Креативный подкаст» от «Клаксон Продакшн» с юными блогерами. Завершил форум большой концерт артистов, чьи релизы вышли при поддержке Музконтент ПФКИ.

Медиахолдинг Rambler&Co выступил официальным информационным партнером фестиваля-форума «Российская креативная неделя».