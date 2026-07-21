Опубликована архитектура деловой программы II Российско-Китайского форума в Хабаровске

На II Российско-Китайском форуме, который пройдет в Хабаровске 4–6 сентября, будет организовано более 40 тематических площадок, деловых, спортивных и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству двух стран. Форум соберет более 3 тысяч представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР. Мероприятие пройдет под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Оператор – Фонд Росконгресс.

«Китай является стратегическим партнером России. Мы видим перспективы реализации совместных проектов в сфере технологий и развития высокотехнологичных производств, международной торговли, инвестиций. Но сейчас на первое место выходит не только усиление экономического партнерства, а развитие добрососедства, интенсификация культурного обмена и общественных связей. Одной из точек такого соприкосновения может стать остров Большой Уссурийский. Мы должны показать взаимодействие наших стран, как пример гармоничного сотрудничества двух государств, бизнеса и людей, которые хотят стать частью глобальной дружбы России и Китая», — сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В рамках деловой программы обсудят вопросы, связанные с промышленной кооперацией, развитием транспортных коридоров, экспортными поставками, а также реализацией совместных проектов в энергетике, науке, образовании и креативных индустриях. Кроме того, рассмотрят вопросы использования возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды, совершенствования медицинской диагностики и подготовки квалифицированных кадров.

«Российско-Китайский форум — это пространство, где экономика, культура, наука и молодежные инициативы не идут параллельно, а усиливают друг друга. Мы выстраиваем сотрудничество так, чтобы каждый трек поддерживал остальные: бизнес получал новые рынки, а культурные и образовательные проекты — практическую пользу и узнаваемость. Ярким примером такого подхода станет развитие острова Большой Уссурийский: здесь рядом разместятся производственные площадки, туристические маршруты и пространства для фестивалей, студенческих обменов и встреч. На форуме мы будем собирать эту мозаику — обсуждать не только условия для резидентов, но и сценарии того, как территория станет местом живого диалога между жителями наших стран. Программа форума продумана так, чтобы каждый участник нашел свою точку роста: предприниматель — площадку для переговоров и мер поддержки, представитель вуза — возможности для партнерств и запуска совместных образовательных программ, молодой автор — шанс представить свои идеи и найти первых единомышленников. А культурные и спортивные события станут естественным мостом для неформального общения и поиска новых коллабораций. Наша цель — не отдельные проекты, а устойчивая экосистема связей, которая будет работать и после форума», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Ключевым событием станет пленарное заседание «Российско-китайское сотрудничество: вместе к устойчивому развитию и процветанию». В ходе дискуссии обсудят состояние и перспективы стратегического партнерства двух стран, положение приграничных регионов и определят новые векторы развития сотрудничества.

«Оглядываясь на итоги первого Российско-Китайского форума, состоявшегося в мае прошлого года, можно отметить высокую активность участников с обеих сторон. Тогда был подписан ряд важных документов о сотрудничестве, а также проведены разнообразные мероприятия в сфере культуры, спорта и образования, что принесло богатые плоды. Подготовка к нынешнему, второму форуму также идет полным ходом. Это ярко свидетельствует о том, какие искренние усилия и дальновидность проявляет правительство Хабаровского края, реализуя важные договоренности глав двух государств и стремясь вывести сотрудничество с китайскими провинциями на новую ступень. Я выражаю этому искреннее восхищение. Губернатор Дмитрий Демешин часто говорит: «слово мужчины на землю не падает!» Правительство Хабаровского края на деле подтверждает этот девиз, превращая планы по развитию сотрудничества с Китаем в конкретные, практические шаги. В Китае есть старинная поговорка: «Чем больше дров подложишь, тем выше поднимается пламя». Пламя регионального российско-китайского сотрудничества не угаснет, пока мы, друзья с обеих сторон, будем дружно подкладывать в него дрова и идти вперед рука об руку. Как Генеральный консул, я полностью поддерживаю эту идею и уверен, что нынешний форум станет еще одной широкой площадкой для укрепления дружбы и углубления сотрудничества между нашими приграничными регионами. Я и мои коллеги, как и прежде, будем играть конструктивную роль и вместе с российскими партнерами приложим все усилия для того, чтобы второй Российско-Китайский форум прошел успешно и принес богатые результаты», — заключил генеральный консул Китайской Народной Республики (КНР) в Хабаровске Цзян Сяоян.

На форуме состоится заседание рабочей группы по сопряжению острова Большой Уссурийский и окружное совещание по вопросам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Отдельное внимание уделят вопросам, связанным с проведением перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

На РКФ обсудят развитие туристических маршрутов и продвижение турпродуктов с учетом безвизового режима между Россией и КНР, а также пройдут мероприятия для укрепления делового сотрудничества — инвестиционная выставка, B2B-переговоры и питч-сессии проектов. Для молодежи организуют площадку «Мосты решений: развитие Большого Уссурийского» и серию деловых мероприятий.

Культурная программа форума отразит многообразие традиций России и Китая. В нее войдут творческие и гастрономические мероприятия, музыкальные и театральные постановки. Спортивная программа включает товарищеский матч по хоккею между Россией и Китаем, Международную парусную регату «Фуюань — Хабаровск» по реке Амур.

Организатором Российско-Китайского форума выступает Правительство Хабаровского края при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Российского экспортного центра.