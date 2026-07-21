В МИД России обсудили подготовку к третьему Саммиту Россия – Африка и Экономическому и гуманитарному форуму Россия – Африка

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Фонд Росконгресс провели брифинг для послов и представителей африканского дипломатического корпуса, посвященный подготовке третьего Саммита Россия – Африка и других мероприятий в формате Россия – Африка, которые состоятся в Москве 28–29 октября этого года.

Открывая брифинг, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Борисенко отметил большой интерес к предстоящему Саммиту со стороны африканских стран. «Саммит Россия – Африка, который состоится в Москве в конце октября, – это важнейшее событие в российско-африканских отношениях. Он станет логическим продолжением всей масштабной работы, которая была начата на саммитах в 2019 году в Сочи и в 2023 году в Санкт-Петербурге, заложивших основу нашему сотрудничеству, придавших импульс развитию взаимодействия России и африканских стран на долгосрочной основе».

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации обозначил ключевые темы повестки Саммита, среди которых: торговля, вопросы экономической кооперации, инвестиции, сотрудничество в использовании мирного атома, развитие платежных систем, цифровизация и продовольственная безопасность.

Отдельное внимание было уделено ходу подготовки Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, который пройдет в рамках Саммита. Оператором мероприятия выступит Фонд Росконгресс. Заместитель директора Фонда Росконгресс Александра Огнева отметила, что Форум уже традиционно станет ключевой площадкой для выработки практических решений, направленных на укрепление многопланового партнерства между Российской Федерацией и государствами Африканского континента.

«В настоящий момент ведется работа по подготовке проекта архитектуры деловой программы. Кроме того, на Форуме, по аналогии с мероприятиями, прошедшими в 2019 и 2023 годах, планируется организация выставочной экспозиции африканских стран», – сообщила Александра Огнева.

Третий Саммит Россия – Африка призван придать импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства России со странами континента, расширению экономических и гуманитарных связей, а также продвижению совместных инициатив в рамках формирующегося многополярного мира. По итогам Саммита будет принята Декларация, сформирован новый план действий Форума партнерства Россия – Африка на 2027–2029 годы, а также будет подписан ряд государственных документов и бизнес-контрактов.