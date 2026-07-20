В Москве стартовал финальный этап юниорского сезона «АртМастерс»

19 июля в Москве в Академии Игоря Крутого прошли церемония открытия и жеребьевка команд VI Чемпионата «АртМастерс» в возрастной категории «Юниоры» (14–17 лет). В мероприятии приняли участие 120 участников из 44 регионов России.

«Для участников категории «Юниоры» — это прекрасная возможность под руководством опытных наставников воплотить в жизнь реальные проекты, которые оценят признанные эксперты. Это поможет ребятам развить профессиональные навыки, научиться работать в команде, понять стандарты индустрии и систематизировать творческий процесс. Благодаря этому они смогут осознанно выбрать профессию и построить свое будущее в креативной сфере. В этом и заключается задача экосистемы «АртМастерс» — дать молодым специалистам со всей России знания и умения, которые позволят работать в сильнейших креативных командах над проектами любой сложности и масштаба. Тем самым мы формируем кадровый резерв отрасли», — отметил директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Тема сезона этого года — «Народы России». Участники Чемпионата разделились на десять команд.

Вместе с вокалистами студии Игоря Крутого в течение 10 дней им предстоит создать 10 треков и снять клипы, которые должны раскрыть особенности культуры разных народов России — в своих творческих проектах ребята покажут свою интерпретацию русских народных мотивов, традиций мордвы, чувашей, бурятов, якутов, удмуртов, аварцев, кабардинцев и башкир. Церемония награждения победителей назначена на 1 августа.

«АртМастерс» — ведущая российская платформа, объединяющая профессионалов креативных индустрий: в сфере кино, музыки, театра и цифрового искусства. С 2020 года экосистема поддерживает таланты через образовательные программы, гранты и коллаборации.

Национальный открытый чемпионат «АртМастерс» — это основное соревнование для специалистов креативных индустрий в России, в том числе в сфере бэкстейджа и цифрового искусства. Главная тема этого сезона соревнований — «Сила единства. Искусство, которое объединяет». Проект формирует пул высококвалифицированных экспертов и способствует расширению творческого кластера, что соответствует приоритетам государственной политики в сфере развития креативных индустрий и человеческого капитала.

Конкурс является важной частью экосистемы «АртМастерс», объединяющей профессионалов креативных индустрий. Участники получают доступ к масштабной платформе возможностей, которая поддерживает таланты через образовательные программы, гранты и коллаборации.

Все проекты в рамках «АртМастерс» открыты для новых участников и специалистов из России и других стран. Экосистема создана для раскрытия творческого потенциала каждого при поддержке бизнеса, государства и экспертов в сфере креативных индустрий.

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Администрации Президента РФ. За 6 лет в Чемпионате приняли участие 130 тыс. человек. Финалистами проекта стали более 1700 человек, а 489 человек получили денежные призы.