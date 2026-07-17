На ВЭФ-2026 обсудят создание Восточного финансового центра

Обсуждение механизмов Восточного финансового центра, перспектив принятия соответствующего федерального закона и роли центра в привлечении инвестиций станет одной из центральных тем деловой программы Восточного экономического форума – 2026. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства России.

На ВЭФ-2025 Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Банком России подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке финансового центра на базе Восточной биржи, предусмотрев специальные регуляторные решения для привлечения инвестиций и размещения акций российских компаний.

«Благодаря решениям Президента России экономика Дальнего Востока на протяжении десятилетия показывала темпы роста, опережающие среднероссийские. Создан мощный задел для появления новых предприятий мирового уровня в горнодобыче, логистике, энергетике, возникают новые технологические ниши. Эта новая экономика представляет высокий интерес для инвесторов, потенциально — не только из России, но и зарубежных. Предлагаемые механизмы Восточного финансового центра обеспечат удобный доступ для широкого круга инвесторов к инвестиционным возможностям Дальнего Востока и Арктики. Макрорегион получит новые предприятия, рабочие места и налоги, а инвесторы – стабильную долгосрочную доходность, защищенную от рисков недружественных действий», — отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Фондом «Кристалл роста» и Восточной биржей при поддержке Минфина России и Минвостокразвития России с учетом лучших мировых практик регулирования финансовых центров подготовлен проект федерального закона «О Восточном финансовом центре».

Согласно документу, Восточный финансовый центр представляет собой специальный правовой режим на острове Русский Приморского края, направленный на повышение международной конкурентоспособности российского рынка капитала. Законопроект предусматривает комплекс новых правовых механизмов, формирующих современную финансовую инфраструктуру для привлечения российских и иностранных инвестиций.

Законопроект создает механизм прямого доступа иностранных инвесторов к российским финансовым инструментам напрямую или через иностранные брокерские, банковские и иные организации зарубежных рынков капитала. Также впервые создается двухуровневая система защиты инвестиций: права инвесторов обеспечиваются одновременно российским законодательством и специальными международными соглашениями о защите инвестиций.

В законопроекте говорится, что российские активы, включая ценные бумаги, смогут обращаться одновременно в классической форме, в форме инвестиционных фондов или токенизированной форме, что позволит инвестору самостоятельно выбирать наиболее удобный способ инвестирования.

Кроме того, создается специальный режим листинга российских и иностранных финансовых инструментов с едиными требованиями допуска к организованным торгам Восточного финансового центра. Предусматриваются расчеты в рублях, иностранных валютах, цифровых финансовых активах и цифровых валютах, в том числе с использованием иностранных информационных систем.

Предусмотрен ввод механизма оперативной замены инфраструктурных организаций в случае внешних ограничений без остановки торгов и расчетов. Закрепляются обязательный неттинг, окончательность исполнения расчетов и специальные механизмы защиты клирингового обеспечения.

Важным шагом становится то, что создается Совет по защите прав инвесторов, обладающий полномочиями по представительству интересов инвесторов, участию в судебных и арбитражных разбирательствах и взаимодействию с государственными органами.

Также предусматривается возможность использования иностранных языков, специализированный арбитраж и современные цифровые процедуры рассмотрения инвестиционных споров. При этом впервые предусматривается возможность допуска и признания иностранных кредитных рейтинговых агентств и их рейтингов для целей функционирования Восточного финансового центра.

«Восточный финансовый центр — одна из ключевых институциональных инициатив, направленных на развитие российского финансового рынка, повышение его конкурентоспособности и уровня его капитализации. Наша задача — сформировать современную инфраструктуру и регуляторные условия, которые упростят доступ для иностранных инвесторов и помогут снизить их риски», — отметил заместитель Министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков.

По словам президента Фонда «Кристалл роста» Александра Галушки, Восточный финансовый центр является системной трансформацией российского рынка капитала.

«Сегодня конкурируют не только экономики, но и финансовые юрисдикции. Восточный финансовый центр создается как современная инвестиционная инфраструктура, способная обеспечить российскому рынку капитала международную конкурентоспособность и открыть новые возможности для привлечения долгосрочных инвестиций в проекты развития Дальнего Востока, Арктики и всей российской экономики», — подчеркнул Александр Галушка.

Восточный экономический форум – 2026 пройдет 1–4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета.