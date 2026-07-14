Еврейская автономная область готовится к выставке «Улица Дальнего Востока»

Важные отраслевые и инвестиционные проекты, перспективы международного делового сотрудничества и планы по развитию инфраструктуры представят гостям павильона Еврейской автономной области (ЕАО) на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках Восточного экономического форума. Акцент в экспозиции сделан на туристическом, промышленном, сельскохозяйственном и логистическом потенциале региона.

Организатор выставки — Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» позволяет каждому региону ДФО показать, чем он гордится, как видит свое будущее, что может предложить инвесторам и туристам, как повышается качество жизни людей. Еврейская автономная область расскажет об инвестиционных проектах и мерах поддержки бизнеса. Здесь по поручению Президента России разработан мастер-план Биробиджана. С помощью дальневосточной президентской Единой субсидии модернизируется социальная инфраструктура. Но наверное, самое интересное — это национальный колорит и традиции региона, его культурные особенности, которые отличают область от других дальневосточных регионов», — сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Информация о промышленных предприятиях области будет представлена в зоне «Действующие проекты». Посетители павильона смогут ознакомиться с производством железорудного концентрата и аэродромной техники, процессом добычи брусита и графита, а также работой логистического центра.

Визуальный стиль зоны сочетает индустриальные материалы и цифровые экраны. Реальные образцы продукции расположат на верхнем уровне, на нижнем — стеклянные колбы с художественной подсветкой, создающие эффект «лаборатории успеха».

«ЕАО — особое место на карте России, где уникальная история стала фундаментом развития региона, а богатое культурное наследие и традиции являются точкой притяжения гостей. Сегодня область — территория действий. Здесь реализуются инвестиционные проекты, развиваются промышленность и логистика, модернизируется инфраструктура, создаются новые возможности для бизнеса, туризма и комфортной жизни. Именно такой мы постарались показать Еврейскую автономную область в экспозиции «Улица Дальнего Востока». Уверена, что это знакомство станет началом новых встреч, совместных проектов и крепких партнерских отношений», — подчеркнула губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.

Зона «Проекты в стадии инициативы» познакомит посетителей с инвестиционным блоком. Сведения о параметрах инвестиционных проектов (объем инвестиций, сроки окупаемости, меры поддержки) включат интерактивный инструмент для подбора инвестиционных решений. С помощью тач-панели можно будет увидеть ход реализации мастер-плана Биробиджана. Здесь же будет размещена стена, посвященная истории области, традициям и культуре, настоящему и будущему. Для декора этой части экспозиции использованы этнические орнаменты и символы народов, проживающих в области.

В центре стенда региона будет размещена напольная конструкция в форме вращающейся спирали, на которой золотыми буквами на разных языках будут повторяться слова «счастье» и «согласие». Также в павильоне представят интерактивный элемент «Волшебное зеркало», который позволит гостям стенда примерить традиционные национальные костюмы разных народностей.

В зоне туризма гости экспозиции смогут изучить изображения объектов турпоказа и ознакомиться с раздаточными материалами по туристическим маршрутам. Рядом разместится стеклянная витрина «Сокровищница культуры» с яркой подсветкой: там будут представлены скрипка, минора и другие исторические артефакты.

Культурная программа павильона будет отличаться многожанровостью, разнообразием музыкальных стилей и богатым региональным колоритом. На стенде пройдут выступления заслуженного коллектива художественного творчества ЕАО, образцового ансамбля танца «Алиса», скрипача Биробиджанской областной филармонии Евгения Белова и шоу-группы «Новый день».

Кроме того, в павильоне будут представлены образцы изобразительного, декоративно-прикладного творчества и дизайна, а также пройдут мастер-классы по росписи сувениров в еврейской тематике.

XI Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 5, 6 и 7 сентября она откроется для всех желающих. Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.