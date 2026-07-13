Чукотка — рассвет России: регион ждет гостей на выставке «Улица Дальнего Востока»

Бренд региона «Чукотка — рассвет России» станет основой экспозиции Чукотского автономного округа на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках Восточного экономического форума. Экспозиция познакомит гостей с уникальным географическим положением округа как территории, где первыми в России и мире встречают рассвет. Организатор выставки — Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» познакомит участников и гостей Восточного экономического форума с многообразием культуры, традиций и жизни на этой территории. Чукотка для большинства людей — загадочный северный край. И чем больше людей узнают о ее возможностях, тем больше инвесторов и туристов появится в регионе. И конечно, как и в прошлом году, мы ждем насыщенную культурную программу, которая неизменно привлекает внимание посетителей и благодаря которой каждый участник ВЭФ сможет прикоснуться к самобытности Чукотки, почувствовать ее красоту и силу», — сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Архитектурное решение павильона Чукотки вдохновлено природными формами Арктики. Плавные линии конструкций напоминают снежные сопки, ледяные торосы и движение северного ветра. Пространство сочетает современные технологии, экологичный дизайн и образы северной природы, формируя узнаваемый визуальный образ региона.

«Именно на Чукотке начинается новый день России. Наш павильон на выставке «Улица Дальнего Востока» — это возможность показать регион таким, какой он есть: сильным, самобытным, устремленным в будущее. Здесь мы расскажем о тех масштабных проектах, которые меняют Арктику, о нашей культуре, традициях, людях. Приглашаю всех познакомиться с Чукоткой», – отметил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Вход в павильон региона будет выполнен в стиле жилища коренных малочисленных народов Чукотки — яранги, а внутри гостей будет ждать современное технологичное пространство, в котором традиции и инновации становятся частью единой истории региона.

Внутренняя экспозиция стенда раскрывает Чукотку как территорию возможностей и устойчивого развития. Через современные мультимедийные решения, интерактивные инсталляции и реальные истории жителей посетители смогут познакомиться с уникальным образом жизни региона, его культурой, экономикой и перспективами.

Центральным элементом павильона станет интерактивная зона «Чукотка. Территория первого луча солнца», посвященная уникальным природным явлениям и особенностям жизни в Арктике. Здесь будет размещена интерактивная карта региона, с помощью которой гости пространства смогут управлять рассветом, наблюдать за движением солнца над территорией округа, запускать эффект северного сияния, узнавать о полярном дне и полярной ночи, а также открывать для себя природные особенности самого восточного региона России.

Отдельное место в павильоне займет зона, посвященная жителям региона. На площадке посетители смогут изучить истории людей, которые создают современную Чукотку: предпринимателей, мастеров, оленеводов, спортсменов, работников культуры и представителей креативных индустрий. В зоне представлены реальные истории жителей региона, видеоинтервью и мультимедийные портреты.

Экономический потенциал Чукотки будет представлен в основном мультимедийном пространстве павильона. На стенде презентуют ключевые инвестиционные проекты региона, успехи добывающей промышленности и роль округа в освоении Арктики. Наглядно покажут возможности Северного морского пути, перспективы развития территорий и инвестиционную привлекательность ЧАО.

Экспозиция региона также будет связана с юбилейными датами 2026 года: 95-летием Уэленской косторезной мастерской — одного из старейших художественных центров Арктики и хранителя традиционного искусства коренных народов Чукотки, а также 50-летием государственного природного заповедника «Остров Врангеля» — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и уникальной арктической территории мирового значения.

Культурная программа павильона включает вокальные и танцевальные номера. Гости стенда смогут познакомиться с музыкальными и танцевальными традициями народов Чукотки, а также произведениями местных исполнителей и сценическими постановками, отражающими самобытность региона.

По итогам ВЭФ-2025 павильон Чукотского автономного округа стал одним из лучших среди экспозиций дальневосточных регионов, победив в номинации «Лучшая культурная программа».

XI Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 5, 6 и 7 сентября она откроется для всех желающих. Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.