На официальном сайте опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума — 2026, который состоится 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов социально-экономического развития Дальнего Востока. В первые годы проведения Форума основные задачи были направлены на экономический подъем макрорегиона: модернизацию действующих и строительство новых предприятий, привлечение технологий в регионы, создание высококвалифицированных рабочих мест. Благодаря мерам государственной поддержки на Дальний Восток и в Арктику пришло почти 7 трлн инвестиций, создано 197 тысяч рабочих мест. Экономическое стимулирование позволило создать базис для дальнейшего развития и дало возможности еще больше внимания уделять социальной сфере. Дополнительно были внедрены специальные инструменты: льготная дальневосточная и арктическая ипотека, бесплатное предоставление земли по программе «Гектар». На средства дальневосточной президентской Единой субсидии продолжается модернизация социальной инфраструктуры. По поручению Президента России проводится масштабная реновация 25 дальневосточных и 15 опорных арктических городов. Все это сделано для того, чтобы Дальний Восток и Арктика становились территориями, комфортными для работы и жизни. На Восточном экономическом форуме мы обсудим, что уже получилось, и то, над чем предстоит работать в ближайшее время», — сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Деловая программа разделена на пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики».

«Мир находится в стадии системной трансформации. Это связано с тем, что западные экономические и технологические институты доказали свою неспособность обеспечить глобальное развитие. Сегодня их цель — сдержать развитие стран, которые не согласны с позицией коллективного Запада. В этих обстоятельствах обязательным условием поступательного развития является формирование суверенной экономики. Ее главными составляющими становятся активное внедрение технологических инноваций, развитие человеческого капитала и международное сотрудничество, основанное на прагматике и взаимном уважении.

Эти векторы нашли отражение в программе Восточного экономического форума. Она охватывает широкий спектр тем — от вопросов технологической кооперации и диверсификации международных логистических маршрутов до развития искусственного интеллекта, роботизации производств, внедрения беспилотных технологий и роста платформенной экономики. Подчеркну, что измеримый результат любых системных изменений — улучшение качества жизни людей. Именно этот приоритет нашел отражение в главной теме Форума этого года. Убежден, диалог на площадке ВЭФ позволит выработать системные решения, которые обеспечат устойчивое социально-экономическое развитие России», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Трек «Жить и работать на Дальнем Востоке» будет посвящен вопросам кадрового обеспечения ускоренного развития макрорегиона и формирования комфортной среды для жизни. В частности, запланировано обсуждение роли вузов как драйверов технологий, повышения экспортного потенциала креативных продуктов, реализации мастер-планов городов Дальнего Востока и жилищной политики, а также социально-архитектурных практик, направленных на повышение уровня жизни.

Дискуссии в рамках направления «Механизмы привлечения частных инвестиций» будут сконцентрированы вокруг таких тем, как усовершенствование добывающей отрасли и промышленности, развитие преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики и реализация инвестиционных проектов, создание Восточного финансового центра в макрорегионе, оптимизация отчетности для бизнеса и других.

Взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и актуальным направлениям сотрудничества будет посвящен блок «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия». В центре внимания — новая экономика международной авиации, туризм как инструмент «мягкой силы», вопросы защиты потребителей.

Интеграцию искусственного интеллекта в различные сферы жизни, роботизацию производств, потенциал развития беспилотного транспорта и другие вопросы обсудят участники трека «Технологии настоящего и будущего». Дискуссии будут посвящены платформенной экономике, эффективным стратегиям финансирования проектов технологического лидерства, а также созданию дата-центров и биоэкономике.

Направление «Логистика и инфраструктура для роста экономики» будет сконцентрировано на развитии транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути, газификации Дальнего Востока, и прочих темах.

В деловую программу на площадке «Улицы Дальнего Востока» войдут открытая пленарная сессия по проектам программы «Муравьев-Амурский 2030», деловая игра «Владивосток-2050: проектирование города будущего», а также мероприятия, посвященные конкурсу «Дальний Восток – Земля приключений» и туристическим продуктам, созданным в макрорегионе.

Также в рамках ВЭФ пройдут Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего», Международный форум «День сокола», Форум МСП, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, конференция «Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории АТР». Запланированы бизнес-диалоги с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и АСЕАН.