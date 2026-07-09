Всероссийский парад семьи собрал почти полмиллиона участников по всей России

В День семьи, любви и верности на ВДНХ в Москве с триумфом прошел Всероссийский Парад Семьи – 2026. Главное семейное событие страны объединило около 10 тысяч человек в Москве и, по предварительным оценкам организаторов, около полумиллиона участников в более чем 200 городах России — от Калининграда до Камчатки. Праздник прошел под девизом «Россия — семья семей!» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Центральной площадкой Парада стала Северная петля и пространство у павильона №57 «Россия — моя история». В 17:30 начался сбор гостей, для которых работали интерактивные зоны, мастер-классы и аниматоры. В 18:30 многотысячная праздничная колонна — семьи с детьми, многодетные и многопоколенные династии, представители власти, духовенства и общественных организаций — прошла по центральной аллее ВДНХ под звуки двух духовых оркестров.

Кульминацией шествия стало открытие концерта на главной сцене в 19:00. Ведущей выступила Анна Шафран. С приветственным словом к участникам обратились организаторы и почетные гости. Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, зачитал приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором Патриарх подчеркнул, что «семья — великий дар Божий, пространство любви и взаимной поддержки», и обратил особые слова признательности к многодетным семьям, «подающим вдохновляющий пример жертвенной любви».

Волонтеры установили рекорд «Ромашка от Парада Семьи», выстроив на площади гигантскую ромашку из сшитых лепестков. Затем на сцене развернулась концертная программа с участием популярных артистов: Софии, Александра Щербакова и группы «Серебряный путь», Ираклия Пирцхалава, КАТЕРИНЫ, Павла Паскаля, Варвары Комиссаровой и других.

В трех блоках состоялась торжественная церемония награждения 12 многодетных и супер-многодетных семей (в большинстве из них воспитывается более 10 детей). Награды вручали почетные гости: заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, председатель Оргкомитета Андрей Кормухин, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, вице-председатель движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов, руководитель фонда «Русский Крест» Евгений Благов, координатор-основатель движения «Сорок Сороков» Владимир Носов и другие.

ВЫСТУПЛЕНИЯ СПИКЕРОВ

Андрей Кормухин, председатель Общероссийского общественного движения «Семья», председатель Оргкомитета Всероссийского Парада Семьи:

«Сегодня мы стали свидетелями рождения новой общероссийской традиции. Парад Семьи — это символ возрождающегося государства-цивилизации, многодетной, молодой и пассионарной тысячелетней России. Мы объединили наше общество из атомизированных индивидуумов в семью семей. И я убежден: с каждым годом нас будет становиться все больше, потому что крепкая семья — это главная ценность нашего народа».

Анна Кузнецова, заместитель председателя Государственной Думы РФ:

«Главная миссия Всероссийского Парада Семьи заключается в том, что, когда наши многодетные семьи выходят вместе на улицу, они без лишних слов, самим фактом своего существования и выбора жизненных приоритетов говорят громче любых лозунгов о том, что сегодня важно для них и для России. Такие проекты должны быть не просто поддержаны — государство должно осознать их важнейшую роль, ведь это фундамент всех государственных решений».

Евгений Благов, руководитель фонда помощи «Русский Крест»:

«Семья — это не то, что дается человеку готовым. Семья создается любовью, трудом, терпением, заботой друг о друге и ежедневной ответственностью. Именно поэтому крепкая семья является основой сильного общества и сильного государства. Для нашего фонда большая честь быть соорганизатором Всероссийского Парада Семьи, потому что в центре нашей работы всегда находится семья. Мы убеждены, что помощь должна не просто решать отдельные проблемы, а укреплять семью, помогать ей сохранять единство, преодолевать трудности и уверенно смотреть в будущее. Чем крепче будут наши семьи, тем сильнее, устойчивее и успешнее будет наша страна».

Александр Беспутин, генеральный секретарь Федерации бокса России:

«Парад Семьи стал ярким праздником, который объединил людей вокруг традиционных ценностей. Спорт и семья идут рука об руку: и там, и там важны дисциплина, взаимовыручка и стремление к победе. Федерация бокса России всегда будет поддерживать такие инициативы, потому что здоровая, крепкая семья — это фундамент здоровой нации и будущих чемпионов».

Олег Саитов, вице-председатель Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество», двукратный олимпийский чемпион:

«Парад Семьи — это самое важное мероприятие, которое мы сейчас должны поддерживать, потому что семейные ценности — это основа всего, основа нашей страны. Когда вся страна выходит на улицы, чтобы показать, что семья для нас священна, — это мощнейший сигнал и для наших детей, и для всего мира. Мы должны сделать так, чтобы многодетная семья стала не просто нормой, а настоящим культом в нашей стране».

Организатором Парада выступило Общероссийское общественное движение «Семья». Соорганизаторами в Москве — Благотворительный фонд помощи «Русский Крест». В регионах Парад прошел при поддержке Общенациональной программы «В кругу семьи», Федерации бокса России, Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» и Общероссийского общественного движения «Сорок Сороков».

Бизнес-партнеры: оператор наружной рекламы «North Star Media», продуктовая сеть «Мама Ольга», «IPSUM», производитель детского питания «LateMa», «Видеоглаз», «Городская типография», сеть стоматологий «Команда Мечты», ООО «АВК-Строй» и другие.

Информационные партнеры: МИА «Россия Сегодня», ТАСС, телеканал СПАС, радио ВЕРА, радио «Радонеж», «Лента.ру», «Газета.ру», МИЦ «Известия».

Важным итогом праздника стало то, что организаторы и партнеры Парада на пресс-конференции 6 июля подписали обращение к Министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с инициативой сделать 8 июля официальным выходным днем. Как отметил Андрей Кормухин, «это потребность нашего общества сегодня: придать то значение семье, которое она заслужила». Анна Кузнецова поддержала инициативу и предложила наделить регионы полномочиями вводить выходной в этот день. Организаторы выражают надежду, что со следующего года День семьи, любви и верности станет для всей страны нерабочим праздничным днем.

Всероссийский Парад Семьи уже стал одной из главных традиций празднования Дня семьи, любви и верности в России. В 2025 году в шествиях приняли участие более 400 тысяч человек в 150 городах. В 2026 году Парад не только побил все рекорды по числу участников и городов, но и подтвердил: Россия — это семья семей.