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Приморский край представит на ВЭФ экспозицию, выстроенную как путешествие во времени

Приморский край на выставке «Улица Дальнего Востока» представит экспозицию, выстроенную как путешествие во времени. Зоны павильона будут последовательно раскрывать историю освоения края, его достижения и горизонты будущего. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Каждый регион Дальнего Востока активно готовится к участию в выставке, отбирает то, чем может привлечь инвесторов и удивить участников и гостей Восточного экономического форума. Экспозиция Приморского края вызывает особый интерес. Владивосток традиционно становится местом для встречи с крупнейшим российским и международным бизнесом, укрепления сотрудничества с дружественными странами и реализации гуманитарных проектов. В то же время Приморье лидирует в округе по количеству реализуемых инвестиционных проектов и числу созданных рабочих мест. Благодаря решению главы государства меняется облик столицы региона в рамках мастер-плана. На выставке можно будет узнать о том, что уже сделано и куда стремится край, как видит свое будущее», – сказал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В основе экспозиции – синергия природных стихий (океан, тайга, сопки) с человеческим потенциалом, инфраструктурой и мерами государственной поддержки. Приморье будет показано как «начало пути» и «точка входа в АТР» – мост между временами и культурами, между Востоком и Западом, между амбициями и результатом.

«Приморский край в сентябре вновь примет гостей одного из самых крупных деловых мероприятий России – Восточного экономического форума. Для нашего региона это возможность продемонстрировать не только свое гостеприимство, туристическую привлекательность для российских и иностранных гостей. Это возможность показать самые сильные стороны страны на Дальнем Востоке, а для Приморья – установить новые партнерские отношения. В качестве принимающей стороны Приморский край рад приветствовать гостей, готов удивлять и вдохновлять», – сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В рамках экспозиции края посетители смогут познакомиться с его историей, традициями и культурным кодом, сформировавшим уникальный характер Приморья. Отдельный блок экспозиции посвящен технологическому суверенитету: цифровизации, искусственному интеллекту, промышленной робототехнике и новым материалам.

Потенциальным инвесторам и партнерам продемонстрируют комплексные условия для старта и ведения бизнеса с детальной информацией на крупном экране, механизм работы «Дальневосточного гектара», преференциальные режимы ТОР и СПВ. Для деловых встреч будет организована комната переговоров.
Особый акцент в павильоне Приморья сделан на человеке. Социальные программы региона охватывают все этапы жизни: от образования до комфортной городской среды. Современные кампусы, школы, медицинские учреждения и благоустройство городов – это системная работа по повышению качества жизни и закреплению кадров на Дальнем Востоке.

Отдельное внимание в павильоне также уделено природе региона и его туристическому потенциалу, которые будут представлены через приглашение на четвертый сезон Всероссийского конкурса «Дальний Восток – Земля приключений», который направлен на то, чтобы уникальные ландшафты и уголки края увидели все жители России.

Культурным центром экспозиции станет специальная концертная программа «В музыке звучит единство», приуроченная к объявленному Президентом Владимиром Путиным Году единства народов России. Гостей ждет музыкальное этнопутешествие по стране: симфонический оркестр, ансамбль народных инструментов «Садко» и солисты Приморской краевой филармонии исполнят композиции, сплетенные из мелодий инструментов разных народов – от балалаек до дудука и ярара. Творческие коллективы Приморья дополнят музыкальные номера ярким дефиле в национальных костюмах – якутских, татарских, чеченских, дагестанских, чукотских и других.

По итогам ВЭФ-2025 павильон Приморского края стал одним из лучших среди экспозиций дальневосточных регионов, победив в номинации «Высокие технологии».

XI Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 5, 6 и 7 сентября она откроется для всех желающих. Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

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