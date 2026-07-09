Плавучие дома открывают новые возможности для развития внутреннего туризма в России

В России формируют новый сегмент внутреннего туризма и водной инфраструктуры. Плавучие дома (хаусботы) полезны там, где капитальное строительство невозможно или нежелательно для природных территорий. На базе хаусботов создают гостиницы, общественные пространства и жилье. Новый формат развивает туристический потенциал регионов, открывает возможности для малого бизнеса и создает новые точки притяжения у воды. По оценкам компании – участника форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают АСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, ежегодный выпуск таких объектов достигнет 400 единиц в рамках создаваемой в Подмосковье производственной инфраструктуры.

Компании используют отечественные композитные материалы, внедряют системы энергоэффективного судостроения, разрабатывают цифровые платформы управления инженерными системами и интегрируют решения «умного дома». Российский рынок также развивает уникальную технологическую компетенцию: инженеры проектируют конструкции, которые выдерживают сезонный ледостав и позволяют хаусботам вмерзать в лед без повреждений корпуса и инженерных систем. Это решение обеспечивает круглогодичную эксплуатацию и расширяет возможности для развития туризма в северных регионах.

По словам сооснователя HOUSEBOAT.RU Екатерины Карсаковой, сегмент рынка плавучих домов от единичных проектов перешел в стадию системного развития. «Мы формируем новую категорию недвижимости у воды, в которой хаусботы выполняют функции жилья, гостиниц и коммерческих пространств. Спрос растет каждый год, и бизнес закладывает коммерческое использование уже на этапе проектирования», – отмечает Карсакова. Такой подход помогает создавать новые туристические маршруты и открывает предпринимателям возможности для освоения территорий у воды.

С 2016 года компании построили более 50 плавучих домов. После пандемии количество объектов в акваториях Москвы и Подмосковья выросло с нескольких десятков до более чем 200. В 2025 году в стране запустили первые плавучие офисы площадью свыше 800 кв. м, открыли три отеля на воде в Карелии, вывели на рынок электрический хаусбот, двухэтажный плавучий спа-центр и крупные жилые объекты площадью до 500 кв. метров. Отдельные модели развивают скорость до 45 км/ч, что расширяет возможности использования формата для туризма, работы и постоянного проживания.

Структура спроса подтверждает этот тренд: около трети заказов приходится на отели, рестораны, офисы и банные комплексы. Предприниматели из городов с развитой водной инфраструктурой формируют основной спрос. Срок строительства составляет 4–6 месяцев, что существенно ускоряет ввод объектов по сравнению с капитальным строительством у воды и позволяет быстрее развивать туристическую инфраструктуру.

Фактически рынок формирует новую технологическую модель: компании создают не отдельные объекты на воде, а стандартизированную платформу водной недвижимости. В этой модели объединяются судостроение, архитектура, цифровые системы управления и туристическая инфраструктура.

Мировая практика показывает, что водное жилье уже становится частью городской и туристической среды. В Нидерландах район IJburg развивается как расширение Амстердама на воде. В Китае становятся популярны прибрежные плавучие поселения, особенно в провинции Фуцзянь. Жители строят дома на понтонах, совмещают жилье с рыболовством и аквакультурой и используют водную среду для хозяйственной деятельности. Постепенно такие поселения превращаются в туристические точки, куда приезжают познакомиться с жизнью на воде. Так формируется гибридная модель: жилье, производство и туризм в одной экосистеме.

Российские проекты занимают промежуточное положение между этими моделями и объединяют жилые, туристические и коммерческие форматы. При этом рынок опирается на собственную технологическую базу и цифровые решения, которые помогают развивать внутренний туризм, создавать рабочие места и раскрывать потенциал территорий у воды.

После участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» и конкурсе «Знай наших» проект вошел в число сопровождаемых АСИ. Совместно с командой проекта Агентство разработало дорожную карту развития, которая объединила ключевые направления дальнейшей работы по совершенствованию технологии и созданию условий для ее масштабирования.