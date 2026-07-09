Стартовал второй форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

В Москве, в Центре международной торговли стартовал II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Организаторы Форума – Аппарат Правительства Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационные партнеры: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» Минобрнауки России.

В Торжественной церемонии открытия Форума приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, народный артист Российской Федерации, председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра «Современник» Владимир Машков.

«Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» — это междисциплинарная площадка, посвященная формированию современной модели здорового долголетия. Сегодня здоровье рассматривается не только как результат развития медицины, но и как итог комплексного взаимодействия науки, образования, культуры, спорта, социальной политики, экономики и регионального развития. Именно поэтому в центре внимания форума — не только передовые медицинские технологии и научные исследования, но и вопросы формирования здоровой среды, развития культуры здоровьесбережения, популяризации физической активности и роли искусства как важного фактора сохранения когнитивного и эмоционального здоровья. Такой комплексный подход позволяет говорить о здоровом долголетии как о стратегической задаче, объединяющей усилия государства, экспертного сообщества, бизнеса и общества ради повышения качества и продолжительности активной жизни граждан», - отметила Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Деловая программа включает в себя более 20 экспертных дискуссий по 6 тематическим трекам: «Охрана здоровья граждан и инновации», «Механизмы старения и возможности управления биологическим возрастом», «Искусство и культура: интеграция с медициной», «Регионы России», «Эффективное продвижение» и «Питание и биологически активные добавки к пище». Пленарная сессия «Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика» состоится во второй день Форума.

«Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» второй год подряд становится площадкой, где обсуждаются не только современные вызовы, но и образ будущего. Еще недавно вопросы долголетия ассоциировались прежде всего с увеличением продолжительности жизни. Сегодня акцент смещается на сохранение здоровья, активности, профессиональной и социальной востребованности человека на протяжении всей жизни. Именно поэтому в центре внимания форума — профилактика, управление биологическим возрастом, внедрение современных технологий, развитие региональных практик, продвижение здорового образа жизни и формирование культуры здоровьесбережения. Такой широкий взгляд позволяет выстраивать долгосрочную стратегию, в которой здоровье становится важнейшим условием устойчивого развития страны», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В первый день участники Форума смогут посетить спектакль «Единомышленники» театра «Современник». Во второй день состоится симфонический концерт оркестра Большого театра России.

Также на полях Форума наградят победителей конкурса среди общественных организаций, объединений, блогеров и СМИ по вопросам продвижения медицины здорового долголетия и взаимодействия с исполнительными органами регионов. Конкурс был объявлен Правительством Российской Федерации совместно с Фондом Росконгресс, к участию приглашены общественные организации, блогеры и СМИ, посвященные продвижению медицины здорового долголетия и регионального движения «За медицину здорового долголетия».

На полях Форума работает выставочное пространство, где можно познакомиться с моделью Центра медицины здорового долголетия, узнать о первом комплексном исследовании региональных факторов риска ожирения и факторов здорового долголетия, познакомиться с новыми технологиями и разработками в области долголетия.

Ознакомиться с деловой программой Форума можно на официальном сайте мероприятия.