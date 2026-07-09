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Минкультуры и «Росконгресс» объединят усилия для развития культуры здорового долголетия

Министерство культуры Российской Федерации и Фонд «Росконгресс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Ключевой целью партнерства станет развитие культуры здорового долголетия, вовлечение граждан в творческую деятельность и продвижение здоровьесберегающих технологий через инструменты культуры и искусства. Особое внимание в рамках соглашения будет уделено поддержке и масштабированию регионального движения «За медицину здорового долголетия». Подписание состоялось в рамках II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Соглашение, подписанное Министром культуры Ольгой Любимовой и директором Фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым, предусматривает организацию совместных форумов, выездных мероприятий в регионах и масштабных информационных кампаний. Стороны договорились объединить экспертный и коммуникационный потенциал для формирования в обществе ответственного отношения к здоровью и активному творческому долголетию.

Одно из ключевых мероприятий в рамках соглашения - проведение ежегодного форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия». А также организация серии акций и выездных событий в субъектах РФ, приуроченных к тематике культурного долголетия.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила: «Культура — это не только сохранение исторического наследия, но и важнейший ресурс для повышения качества жизни человека. Мы убеждены, что искусство и приобщение к духовным ценностям являются мощными факторами активного долголетия. Подписанное соглашение открывает новые горизонты для интеграции здоровьесберегающих технологий в культурную повестку. Работники нашей отрасли поддерживают концепцию движения «За медицину здорового долголетия» и помогают доносить идеи осознанного отношения к здоровью до самого широкого круга граждан через искусство, просвещение и созидание».

Директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев подчеркнул роль объединенной площадки в развитии инициативы: «Фонд «Росконгресс» выступает ключевой коммуникационной площадкой, объединяющей государство, бизнес и общество для решения важнейших социальных задач. Здоровое долголетие — это национальный приоритет, и региональное движение «За медицину здорового долголетия» доказывает, что спрос на качественную превентивную медицину и здоровый образ жизни сегодня как никогда высок. Наша задача — сделать передовые оздоровительные практики доступными и понятными каждому россиянину, используя для этого огромный потенциал российской культуры и привлекая к продвижению движения ведущих деятелей искусства».

Координацию взаимодействия и контроль за реализацией основных направлений возьмут на себя Департамент воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ Минкультуры России и Дирекция по здравоохранению Фонда «Росконгресс».

II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли. Организаторы мероприятия – Аппарат Правительства Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационные партнеры: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» Минобрнауки России.

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