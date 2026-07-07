Трансформацию энергетической отрасли Российской Федерации обсудят на Сахалине

30-й юбилейный Международный Дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина» при поддержке Фонда Росконгресс состоится в Южно-Сахалинске 30–31 июля 2026 года. Центральным событием деловой программы станет пленарная сессия «Шельфовые проекты: драйверы роста в новой реальности».

В фокусе обсуждения — трансформация отрасли за 30 лет развития международной конференции «Нефть и газ Сахалина», международное сотрудничество в ТЭК Дальнего Востока с государствами ШОС и БРИКС, а также вопросы газификации, технологической автономии и развития Сахалинского центра нефтегазодобычи и переработки.

Ключевой темой Форума станет реализация проекта «Сахалин-3» — стратегически важного для Сахалинской области проекта по наращиванию объемов газодобычи.

Ресурсная база «Сахалина-3» в том числе рассматривается для строительства завода по производству топлива. Новое производство обеспечит авиационным керосином региональную авиакомпанию, топливом — жителей области, а также увеличит экспортный потенциал за счет производства нафты. Реализация этих проектов придаст существенный импульс развитию экономики региона.

«Форум «Энергия Сахалина» — это не просто деловая площадка. Это разговор о том, каким будет энергетический облик Дальнего Востока в ближайшие десятилетия. И я убежден: у нашего региона есть все основания стать местом, где формируется современная повестка развития энергетической отрасли», — прокомментировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина» проводится в тридцатый раз — знаковое событие для всей отрасли. В программу включены специальные мероприятия, посвященные этой дате, в том числе чествование ветеранов отрасли, стоявших у истоков шельфовых проектов и внесших неоценимый вклад в развитие энергетики региона.

«30-й, юбилейный форум «Энергия Сахалина» — это знаковое событие, демонстрирующее масштаб трансформации всей энергетической отрасли страны. Форум пройдет при поддержке Фонда Росконгресс, в качестве выездной площадки ВЭФ. Мероприятие выступает стратегическим центром, где через реализацию таких проектов, как «Сахалин-3», формируется технологический суверенитет и новый экспортный потенциал России. Обсуждение вопросов шельфовой добычи, интеграции в экономику стран ШОС и БРИКС, а также развитие транспортных коридоров в АТР подчеркивают роль Сахалина как ключевого драйвера роста не только для региона, но и для всей экономики Дальнего Востока и России», — отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов.

Также в рамках Форума пройдут тематические сессии, посвященные развитию транспортных коридоров и логистики в АТР, глубокой переработке углеводородов, кадровому обеспечению отрасли, технологическому суверенитету и локализации нефтегазового сервиса. Специальный фокус будет сделан на применении беспилотных систем в промышленности и энергетике.

30-й, юбилейный Международный Дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина» является выездной площадкой Восточного экономического форума. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Сахалинской области, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, ПАО «Газпром».

XI Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.