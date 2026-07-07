В Москве объявили победителей XV Международного конкурса артистов балета

XV Международный конкурс артистов балета, завершившийся на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России, вновь подтвердил статус одного из самых авторитетных мировых творческих состязаний. Среди лауреатов конкурса — представители России, США, Японии, Республики Корея, Китая, Монголии, Сербии, Словении, Армении и других стран.

Интерес к конкурсу в этом году оказался рекордным. Всего было подано 362 заявки из 35 стран, а по итогам отборочных туров право выступить на сцене Большого театра получили 158 конкурсантов из 30 стран.

Все конкурсные туры проходили при полном аншлаге, за прямыми трансляциями ежедневно следили сотни тысяч зрителей онлайн из России, Беларуси, Казахстана, США, Бразилии, Аргентины, Японии, Южной Кореи, Испании, Италии, Австралии, Турции, Китая.

Особое внимание привлек успех молодых артистов американской балетной школы, завоевавших золотые медали в младшей возрастной группе.

Международный конкурса артистов балета по традиции стал праздником для всех ценителей балета. В Москве гости конкурса и многочисленные зрители в течение двух дней посещали лекции ведущих специалистов балетного искусства, кинопоказы, беседы с известными артистами Михаилом Лавровским, Борисом Акимовым и лауреатамм, участниками конкурса прошлых лет Денисом Захаровым и Марией Кошкаревой, и многими другими.

В дни конкурса в Большом театре прошло заседание Генеральной ассамблеи Международной федерации балетных конкурсов. В Москве встретились представители 16 престижных конкурсов из 9 стран мира — Болгарии, Италии, Казахстана, Китая, России, США, Турции, Южной Африки и Южной Кореи. В этом году встреча была особо знаковой: организация отметила свое 20-летие.

XV Международный конкурс артистов балета в очередной раз подтвердил, что выдающиеся культурные проекты становятся важной частью глобального гуманитарного сотрудничества. Успех молодых артистов из разных стран, в том числе представителей американской балетной школы, наглядно демонстрирует, что искусство продолжает объединять людей, оставаясь пространством доверия, взаимного уважения и профессионального диалога. Именно эта идея нашла отражение в главной теме XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур — «Объединенные культуры — общие ценности».

«Широкая география участников и победителей конкурса вновь подтверждает высочайший международный авторитет российской балетной школы. Сегодня особенно важно помнить, что существуют ценности, которые объединяют людей независимо от гражданства, языка или политических обстоятельств. Культура и искусство всегда были и остаются именно такой объединяющей силой. Победы молодых артистов из разных стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, на сцене Большого театра — это не только признание высочайшего профессионального мастерства, но и свидетельство того, что уважение к таланту, стремление к красоте и творчеству остаются универсальным языком взаимопонимания. Когда люди встречаются через искусство, они находят гораздо больше общего, чем различий, а значит, создают прочную основу для доверия, сотрудничества и мира», — отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Триумф молодых артистов американской балетной школы получил высокую оценку и в Соединенных Штатах. Председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук подчеркнул высокий уровень подготовки, талант и художественное мастерство американских танцовщиков, отметив при этом объединяющую роль классического балета как универсального языка международного культурного диалога.

«Выдающиеся достижения этих молодых американских танцоров на исторической сцене Большого театра являются источником огромной гордости. Их успех отражает не только исключительный индивидуальный талант, но и несокрушимую силу художественного образования и дисциплины, которые определяют классический балет. Искусство издавна служило одним из величайших мостов человечества, позволяя людям разных национальностей, языков и традиций взаимодействовать посредством красоты и культурного самовыражения. Достижения участников из США, России и многих других стран в балете напоминают нам, что художественное совершенство — это язык, понятный во всем мире. Это побуждает нас осознать нашу общую человечность. Пусть дух культурного обмена, уважения и дружбы, продемонстрированный на сцене Большого театра, продолжает вдохновлять будущие поколения и укреплять связи между нашими народами. Снимаю шляпу перед маэстро, генеральным директором Большого театра Валерием Гергиевым», — подчеркнул Родни Кук.

В 2026 году дискуссия получит продолжение на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет 24–26 сентября.